Vuelve 'Sálvame'

Comenta Compartir

Cómo estará el patio de revuelto que 'Sálvame' no vuelve por la puerta grande, sino que ha tenido que conformarse con un yo me lo guiso, yo me lo como de manual. 'Ni que fuéramos Sálvame', el programa que recupera el espíritu del formato de ... Telecinco, con María Patiño como presentadora y sus más importantes colaboradores, no se emitirá por ninguna cadena privada sino que se lanzará en directo online a través de Quickie, un canal de la productora y disponible en servicios y redes sociales como TikTok, Twitch o YouTube.

Ni a Netflix, ni a Prime Video, ni a HBO Max les ha seducido la idea. Y eso que después de aquel 'Sálvese quien pueda', en el que los colaboradores del programa cruzaban el charco para buscarse las habichuelas en Miami y México, la relación entre Fabricantes Studio (la antigua La Fábrica de la Tele) y Netflix parecía inmejorable. De hecho, en la presentación de la nueva temporada de la plataforma, Belén Esteban y los demás ejercieron de azafatas ante los periodistas, colgando los abrigos o regalando las 'totebags' dichosas. Pero la segunda parte del 'docureality' no funcionó tan bien y la cosa se enfrió. Es duro recordar ahora la triunfal rueda de prensa con la que presentaron el 'Sálvese quien pueda' en noviembre del pasado año. Matamoros entonces soñaba con hacer «catorce temporadas» y Lydia Lozano pedía a Netflix valor para hacer un 'Sálvame' diario y en directo, sobre todo tras el anuncio de que Prime Video iba a trasladar 'OT' a su plataforma. «Desde que se acabó 'Salvame', he notado que la gente quiere que volvamos», decía la inventora del baile 'Chuminero'. Es muy extraño ver al otrora buque insignia de Telecinco en esta posición, pero si te descuidas estos también son capaces de cambiar el paradigma de la televisión.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión