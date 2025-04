Comenta Compartir

Puede que ya se hayan topado con ella cuando navegan por Instagram o TikTok, pero ahora Alba Renai, la primera 'influencer' virtual entrenada por inteligencia artificial -así es como Mediaset vende esta creación de Be A Lion, una filial del grupo de comunicación-, va a dar un paso más y va a presentar 'Supersecretos con Alba Renai', un nuevo espacio en Mitele y telecinco.es. Ahí desgranará la última hora de 'Supervivientes 2024', con imágenes inéditas de lo que sucede en los Cayos Cochinos hondureños y bajo el punto de vista de esta joven que solo existe en la pantalla.

¿Es un experimento? ¿Una forma de ahorrarse un sueldo? Supongo que de concursar en 'El cazador' aquí escogeríamos la c: ambas son correctas. La verdad es que echar un vistazo a los perfiles de Alba en las redes sociales es como darnos de bruces con un accidente de coche. Da grima y un poquito de asco, pero resulta difícil apartar la mirada ante esta mujer de voz sin alma y entonación imposible, como de contestador telefónico, que se acerca a lo que los expertos llaman 'valle inquietante', una hipótesis en el campo de la robótica y de la animación en 3D que afirma que cuando las réplicas antropomórficas se acercan en exceso a la apariencia y comportamiento de un ser humano real, causan una respuesta de rechazo entre los observadores humanos.

Si no me creen vayan a ver la pieza que 'grabó' junto a Irma Soriano, en la que la veterana presentadora rememora el fallo técnico en la retransmisión de las uvas de 1993. Alba asiente como una autómata, como si no escuchara a su interlocutora y con la mirada perdida, para después decirle que «el error forma parte de vuestra naturaleza, es lo que os hace humanos». En eso no se equivoca.