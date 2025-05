El extremeño Jorge Luengo será uno de los 16 concursantes de MasterChef Celebrity 10

Ana Isabel Padilla Macías Miércoles, 7 de mayo 2025, 16:47 Comenta Compartir

La décima edición de MasterChef Celebrity ya ha anunciado la lista completa de concursantes que formarán parte de la misma. El pasado 26 de abril, durante la final de la Copa del Rey en la que se enfrentaron el Real Madrid y el Barça, siendo este último el que se llevó la Copa en esta ocasión para casa, uno de los jueces del programa, Pepe Rodríguez, anunció en exclusiva los primeros 5 nombres que formarían parte del casting y ahora finalmente ha desvelado los demás.

Serán 16 concursantes los que participarán y entre ellos hay dos extremeños; la cantante Soraya Arnelas, nombre que ya se desveló en el primer avance, y el ilusionista y mentalista Jorge Luengo, concursante confirmado en las últimas horas.

El propio Luengo ha compartido la noticia a través de sus perfiles personales en redes sociales.

«Que ilusión me hace poder formar parte de Masterchef Celebrity 10! Muchos ya sabeis lo que me gusta la cocina, habrá que demostrar que se me da tan bien como la magia. Que ilusión! No veo el momento de que empiece!», ha escrito el extremeño.

También ha compartido la noticia en sus historias de instagram, donde ha señalado «No sabeis lo contento que estoy. Estoy es un sueño cumplido. Voy a necesitar toda vuestra fuera y apoyo. Todos a comentar Jorge Ganador??».

Jorge Luengo, nacido en Cáceres en el año 1984, se interesó por la magia desde su más tierna infancia. Toda una vida trabajando en sus sueños le han llevado a proclamarse campeón del mundo de ilusionismo tras ganar el segundo Campeonato del Mundo de Magia de la FISM en el año 2009 en la categoría de Invención en Pekín. Además se hizo con el Premio Mundial al Talento de la Comisión Europea en el año 2010 en Bruselas.

También es conferenciante, presentador y maestros de ceremonia desde el año 2007, además de realizar talleres por todo el mundo.

Además de dedicarse a la magia, Jorge Luengo se formó como ingeniero y neuropsicólogo y trabajó como profesor de matemáticas durante tres años antes de dedicarse exclusivamente al ilusionismo.

Con gran reconocimiento tanto en el ámbito artístico como académico, el cacereño se ha consolidado como uno de los magos más destacados de su generación.

Esta no será la primera vez que participe en un programa, ya que han sido varias ocasiones en las que ha aparecido en la pequeña pantalla, como sus colaobraciones en los programas '¡Qué tiempo tan feliz', 'Hoy cocinas tú', 'Zapeando' o 'Pasalabra' o en su propio programa; 'Desafío Mental', en el canal Discovery Max.

Ha presentado además dos especiales de magia en los años 2019 y 2020 y participado en diferentes programas de Canal Extremadura. Es además habitual del programa de Bertín Osborne 'El show de Bertín, de Canal Sur, colaborador habitual del programa de José Mota 'José Mota Live show' y colaborador de 'El Hormiguero'.

Para completar su extenso currículum cuenta con dos libros publicados; 'Supertrucos mentales para la vida diaria', que se publicó en 2018 y 'Aprendiz de mago el Misterio del Astrolabio', en el año 2023.

16 concursantes lucharán por ser el ganador de la edición

Además de los dos extremeños, otros 14 concursantes completan el casting de esta edición que comenzará a grabarse en breves; los presentadores de televisión Mariló Montero y José Manuel Parada, la rapera Mala Rodríguez, el cantante Juanjo Bona, la presentadora y guionista Valeria Ros, la influencer y actriz Masi, la actriz y cantante Charo Reina, el músico y colaborador de Radio Nacional de España Necko Vidal, el humorista y actor David Amor, la periodista Valeria Vegas, el presentador Quique Torito, el actor Alejo Sauras, el exfutbolista Miguel Torres y la colaboradora de televisión y actriz Rosa Benito.

Como en todas las ediciones, a lo largo de los diferentes programas, los 16 concursantes enfrentarán toda clase de retos culinarios con los que pondrán a prueba su arte en los fogones. En las distintas galas de recibirán visitas de concursantes de ediciones anteriores y visitarán distintos emplazamientos de la geografía española.

De entre estos nuevos 16 concursantes uno se alzará con el triunfo de esta nueva edición del talent de cocina más famoso de la televisión producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia, contando, nuevamente, con los 3 conocidos jueces; Samantha Vallejo-Nagera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz.