«He estado en otras cosas pero no he fallado a 'Tu cara me suena'»

J. Moreno Madrid Jueves, 15 de junio 2023, 00:51 Comenta Compartir

Seis años después de su debut como jurado en 'Tu cara me suena', Chenoa (Mar de Plata, Argentina, 47 años) no pierde su asombro y sorpresa en el exitoso concurso de Antena 3, que emite este viernes a las 22:00 horas una nueva gala. «Conozco a gente cantando de una manera y me sorprendo por la capacidad que tienen de cambiar la voz», asegura la artista en un encuentro con medios, a las puertas de que la décima edición del programa de Atresmedia, producido por Gestmusic, entre su recta final. «Lo que me parece más complicado es que tengas un estilo cantando y te lleven a hacer una persona que jamás hubieras hecho imitando», reconoce la cantante que, eso sí, tiene bastante claro que lo de imitar no es lo suyo. «Lo llevo fatal», apunta.

En 2016 se estrenó en 'Tu cara me suena' con el papel de valorar a otros después de iniciar su carrera profesional en 'Operación triunfo' escuchando cómo le juzgaban sobre una actuación en un escenario. Chenoa indica que se siente cómoda en ese papel, donde ya se ha convertido en una veterana junto a sus compañeros de jurado Carlos Latre, Àngel Llàcer y Lolita Flores. «Llevo seis años en el programa y no he faltado ni un día. He estado con otras cosas pero no he fallado. Esta es mi casa. Estoy muy a gusto y, sobre todo, somos muy amigos», destaca.

La propia Chenoa también ha sido imitada en el concurso con algunas de sus más emblemáticas actuaciones y canciones. Ella siente «mucha lejanía» con respecto a aquella época. «No soy la misma, gracias a Dios. Por lo menos he intentado evolucionar. A pesar de que la gente mantenga una imagen, tú tienes que seguir peleando por seguir adelante», sostiene la artista, que reconoce su debilidad en el casting por el diseñador de moda Josie. «Soy muy fan. No tiene filtro y estaba muy expectante en cada gala por él», confiesa.

Como juez, Chenoa se enfrenta además a las críticas, a veces despiadadas, de las propias redes sociales. Ella las avala «dependiendo del contexto» porque, según reitera, hay «gente que argumenta muy bien, lo explica y tienen razón por ese lado». «Hay otros que son fans y haters. Se nota enseguida que no es una crítica constructiva», desvela. Como profesional de la televisión que ya es, la cantante mira las audiencias a primera hora del sábado. «Soy una más de ahí. Me siento como muy responsable. Quiero que todo el mundo esté contento entonces sí, miro el dato desde hace mil años», explica.

En 'Tu cara me suena' también coincide con otros exconcursantes de 'Operación triunfo', como Miriam Rodríguez y Alfred García, y, pese a este pasado en común, ella los valora como al resto de participantes. «Intento que la valoración sea igual, si no sería injusto. No tiene nada que ver este formato con el otro, entonces no se puede comparar. Lo que sí comparo son los nervios de estar ahí sentado. Eso es una carga bastante potente en estrés y ahí sí que soy bastante empática. No se me ha olvidado eso», insiste.

«Feliz» por volver a 'OT'

Sin embargo, una vez pase el verano, y finalice la décima edición de 'Tu cara me suena' en Antena 3, Chenoa afrontará uno de los retos profesionales más importantes de su carrera: ser la nueva presentadora de 'Operación triunfo' en la plataforma Prime Video. Un proyecto con el que se siente «feliz» al volver a la que fue su casa en el año 2001. «Sé que hay presión y voy a estar súper nerviosa, pero no lo voy a ocultar. Y se va a notar, como se va a notar también el cariño que le tengo al programa en el que yo he nacido como artista», declaró ante los medios en la presentación del formato.

El programa musical iniciará los casting en unos días para que el estreno del 'talent show' llegue en otoño, coincidiendo con el arranque de la nueva temporada. De cara al verano, Chenoa no tiene previsto hacer grandes viajes. «Me voy a meter en el estudio de grabación. Aparte de la tele, voy a seguir cantando y pendiente de la música», contó recientemente. No faltará, eso sí, una visita a casa de sus padres en Mallorca. «Pero no descansaré mucho», revela.

Temas

Televisión

Atresmedia

Chenoa