Trasnochar

Ver en la televisión a cocineros, bailarines, famosos de medio pelo, conocidos desaparecidos en una isla perdida o gente encerrada en una casa se ha ... convertido en una labor exclusivamente para trasnochadores. Ya saben que el 'prime time' en España es un disparate: empieza más cerca de las once de la noche que de las diez y termina cuando cierran los primeros bares de copas. Si esta es la opción elegida por las cadenas privadas, serán sus responsables los que tengan que rendir cuentas a sus accionistas. De momento, no se quejan. La fórmula funciona.

Pero es incomprensible que una cadena pública como TVE, que debería ser diferente, apueste por esta idea y haya enterrado completamente el objetivo de acabar sus programas antes de la medianoche. Es ilógico que un espacio como 'Bake off' terminara hace una semana pasadas las dos de la mañana. El concurso con famosos haciendo repostería duró más de tres horas. El estreno de 'Baila como puedas' rozó la misma duración y 'Maestros de la costura' no acaba nunca antes de la una y media de la madrugada. Y sin pausas porque no hay publicidad.

Seguramente haya un espectador valiente que aguante hasta el final. Conozco a alguno que se deja la mitad de cada episodio para verlo al día siguiente en RTVE Play. Una parte de ese programa gastronómico nada corta, de hora y media. La duración lógica para un concurso sin anuncios, como demostró Prime Video con 'Operación triunfo'. Se pueden hacer galas de 90 minutos y tener éxito, cosa que tampoco está logrando La 1.

No están liderando el 'prime time'. Incluso una de sus apuestas, 'El mejor de la historia', firmó una audiencia peor que la de La 2. Fue desterrado al 'late night' de los viernes para sus dos últimas entregas. Sin su presencia, subió el 'share'.