'Conspiranoicos', la apuesta de La Sexta contra los bulos de las redes

«Tras 18 años dándoles la espalda», en palabras de César González Antón, La Sexta toma partido para tratar de desmontar las teorías de la conspiración y los bulos de las redes sociales. «Deontológicamente considerábamos que había determinados cuartos oscuros de mentiras a los que era mejor no hacer caso para no darles publicidad. Sin embargo, tras reflexionar, hemos entendido que necesitábamos crear un espacio porque todos estos bulos han crecido demasiado y ya están en parlamentos o gobiernos», explica el director de 'La sexta noticias' y responsable máximo de los contenidos informativos del canal, César González Antón, sobre 'Conspiranoicos', la nueva apuesta de La Sexta (este jueves a las 22:30 horas) que no solo va a tratar de luchar contra la desinformación, sino que también va a poner rostro a los propagadores de 'fake news' y a los intereses ocultos que hay detrás de ellos.

Presentado por el periodista Joaquín Castellón ('La sexta clave'), 'Conspiranoicos' contará con un equipo de expertos para investigar cada semana en profundidad las grandes conspiraciones actuales: desde los anticiencia hasta los difusores de la teoría del 'gran reemplazo' sobre los inmigrantes. El formato también mostrará a quienes se enriquecen a través de bulos y mentiras o los que emplean la desinformación como un arma de guerra. Además, se fijará en el funcionamiento de los algoritmos de las grandes empresas tecnológicas para que dichos mensajes se normalicen en las conversaciones públicas de la sociedad.

«Lo que queremos hacer con 'Conspiranoicos' es precisamente exponerles, es decir, quiénes son y cómo lo hacen», explica Castellón, quien pone como ejemplo los mensajes que recibimos en aplicaciones de teléfono móvil, como 'WhatsApp' o 'Telegram', con «conspiraciones que buscan extender el miedo», a veces con cuestiones que «parecen inverosímiles», como «que la Tierra es plana o que hay reptilianos entre nosotros». «Pero otras veces hay mensajes muy peligrosos porque hablamos de xenofobia, racismo, transfobia u homofobia; que se van extendiendo y van creando situaciones de violencia», apunta. «Es un programa valiente en el que vamos a poner nombres y apellidos a cada uno de esos personajes. Vamos a intentar también ver por qué lo hacen, y lo que creo que es la clave: saber sus razones e intereses».

'Conspiranoicos' hará frente a los propagadores de bulos, pero sin darles voz. «No van a participar. Esto no va de meter a un friki en televisión y a ponernos a debatir con él», zanja González Antón, quien reitera que la apuesta de La Sexta va de «preguntas y conseguir respuestas periodísticas» pero avisa: «Es un programa que va en serio. Va a jugar fuerte y ser superagresivo, porque hay que serlo frente a determinadas mentiras». En esta misma línea se pronuncia su presentador, Joaquín Castellón, que defiende ante todo el rigor del periodismo. «Entre alguien que dice que comer berenjena cura el cáncer y un científico oncólogo, nuestra voz va a ir con el experto. No se puede equiparar una cosa con la otra», defiende sobre este formato producido por los informativos de La Sexta en colaboración con Newtral.

'Desokupa' o Alvise

Junto a Castellón, 'Conspiranoicos' contará con una amplia nómina de expertos que destaparán todo el proceso de las teorías de la conspiración en diferentes ámbitos, desde las vinculadas a ámbitos criminales, pasando por grupos 'ultras', política internacional, redes sociales, seguridad y defensa, ciencia y medicina. El formato pondrá el foco en alguno de los generadores de contenidos más polémicos en redes sociales, como el líder de 'Desokupa', Amadeo Lladós o Roma Gallardo, pero también en el ahora eurodiputado Alvise Pérez o el cantante Miguel Bosé.

Entre los colaboradores del programa estarán el paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga, la divulgadora Rocío Vidal ('La gata de Schrödinger') o Gonzalo Fanjul, director de investigaciones de la Fundación porCausa, quienes formarán parte de los expertos en cuestiones de ciencia. También participarán periodistas especializados en ultraderecha y grupos neonazis, como Miquel Ramos y Antonio Maestre; el profesor de Relaciones Internacionales Pedro Rodríguez; el escritor y periodista Jesús Bastante, conocedor de las conspiraciones religiosas y del mundo de las sectas. Además, la abogada y criminóloga Beatriz de Vicente; la experta en asuntos de Seguridad e Interior Elia Gonzalo; el filósofo Vico, el periodista Emilio Doménech (Nanisimo), conocedor del mundo de las redes sociales y los nuevos canales de comunicación; y el creador de contenido Rodrigo Taramona se pasarán por el formato.