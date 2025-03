Comenta Compartir

Seguramente ustedes se estarán preguntando qué está pasando con Telecinco. No son los únicos, yo también me lo pregunto. Llegó un nuevo capo a la ... cadena y esta parece que se ha convertido en un pollo sin cabeza. Un día se anuncia una cosa, al siguiente la contraria y poco después una tercera. 'Sálvame' se acaba. Vamos, que nos deja tras habernos inundado de telebasura y, ¡oh sorpresa!, ahora todo son baños de lágrimas. Hay que ver a cuantos les chiflaba el programa en cuestión. Y el otro día recurrieron a Esperanza Gracia, sí, la bruja de cabecera de Telecinco (dicho con todo el cariño) para averiguar, no ya el futuro del programa sino el de sus colaboradores, no ya para saber si se van a quedar en la calle, que parece que no, sino para saber si van a seguir rebuscando en los cubos de la basura. «Todo está escrito en los astros», aseguró la brujita. Y otro día llamaron a Montse y Nerea, dos 'clarividentes' (así se definen), que se suponen que ven el futuro, para exorcizar el plató del programa, no sea que su nueva inquilina, Ana Rosa, se contagie del hedor.

Y como no puede ser menos, se ha anunciado que, uno a uno, todos los integrantes de 'Sálvame' se pondrán en las manos de las clarividentes, para que les aclaren su futuro próximo. Y parece, por los que ya han pasado, que va a ser muy bueno. ¡Ay Iker Jiménez, que te van a dejar sin trabajo! Como dijo Belén Esteban, «llevamos catorce años dándolo todo», y resulta que ahora acabáis poniendo vuestro futuro en manos de unas pitonisas. Estos días que se anuncia que va a volver 'Gran Hermano', sugeriría a la cadena que encerrasen a todo el equipo de 'Sálvame' en una casa, sin ningún contacto exterior, y a ver qué pasa.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión