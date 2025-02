Felices 18

La Sexta está de fiesta porque acaba de convertirse en mayor de edad, sumando 18 años. Y si alguien celebró el cumpleaños fue 'El intermedio', ... el programa en emisión desde el primer día de la cadena. Y Wyoming y sus chicos y chicas lo celebraron por todo lo alto, con una gala en directo desde el Florida Park de Madrid, con un público entregado, políticos y otros famosos, todos con ganas de divertirse. Y a fe que lo lograron.

Este 'Intermedio' del pasado jueves tuvo momentos inolvidables, que harán historia de la televisión. A los cinco minutos apareció el propio Pedro Sánchez para decirle a Wyo que no se retire. «Si yo no me voy, no se va nadie», le dijo al presentador. Qué gusto ver a un presidente del Gobierno con sentido del humor. Otro momento inolvidable fue cuando Cristina Gallego imitó a la ministra de Defensa Margarita Robles. Y cuando baja del escenario encuentra entre el público a la propia ministra. La auténtica Margarita y su imitadora, sentadas juntas, ambas con el mismo vestido, en una conversación surrealista.

Y siguiendo con los diputados, fue Thais Villas quien reunió a la ministra de Educación, FP y Deportes, Pilar Alegría, con Gabriel Rufián (portavoz de ERC) y a Borja Sémper (portavoz del PP) en amena tertulia recordando como eran cuando cumplieron 18, sus primeros ligues y sus trabajos. Diariamente insultándose a cara de perro y aquí tan amigos compartiendo unas copas. ¡Por favor, que trasladen el Parlamento al Florida Park, a ver si entre copa y copa se ponen de acuerdo! Y qué decir del alcalde de Vigo, Abel Caballero, encargado de encender e iluminar el Florida Park y de apagar las luces cuando se acabó el programa. ¡Feliz cumpleaños, 'Intermedio'! Y a seguir poniendo humor cada noche.