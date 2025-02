La traición de Nueva York

Javier Méndez Llamazares Viernes, 22 de noviembre 2024, 23:10 | Actualizado 23:18h. Comenta Compartir

Qué difícil es no reírse cuando se lamenta Nora Ephrom. «¡Ay, los cuellos!», nos dice, mientras nos explica que no tienen remedio: según mi dermatólogo « ... empiezan a estropearse a partir de los cuarenta y tres años, y se acabó (…) Sin cirugía, no hay manera de arreglar el cuello», que «te delata irremediablemente».

Con la gracia de una comediante de 'stand up' y la mirada profundamente humana de quien ha vivido mucho, o casi todo, la periodista y guionista siempre ha sabido sacar punta a lo más cotidiano, demostrando que quien más gracia se hace siempre es uno mismo. En estas latitudes la conocemos por sus películas: fue la guionista de 'Cuando Harry encontró a Sally', por ejemplo. También de otras comedias románticas de menos fuste, como 'Algo para recordar', pero en cuanto uno se adentra en sus texto le perdona hasta el guion de 'Tienes un email'. Título: Ni me gusta mi cuello ni me acuerdo de nada Autor: Nora Ephron

Editorial: Libros del Asteroide, 2024

Páginas: 336

Precio: 25,95 euros Y es que Ephrom resulta tremendamente divertida, con su particular retórica, sus listas imposibles y la ironía siempre cargada al máximo, con la que consigue el difícil reto de atravesar barreras idiomáticas y culturales, porque aquí sí hemos visto sus películas, pero no su faceta de estrella de la televisión o brillante columnista en Estados Unidos.

