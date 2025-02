la supraconciencia existe. vida después de la vida

E. G. Iborra Sábado, 16 de noviembre 2024, 08:43 Comenta Compartir

Puedes creer o no en la teoría de la «supraconciencia», que sostiene que la conciencia trasciende el plano físico y conecta con una energía universal, ... pero, al terminar este ensayo divulgativo, vas a salir convencido de que hay algo al otro lado. Está escrito con rigor científico sin dejar de lado aspectos místicos y filosóficos, exponiendo la noción de que la conciencia es fundamental para la estructura del universo. El cirujano Manuel Sans Segarra y Juan Carlos Cebrián Barrientos, periodista que le ha ayudado a escribir este libro no son gurús vendehumos, sino que se basan en sus investigaciones sobre temas tan científicos como la física cuántica, la biología y la práctica médica con experiencias cercanas a la muerte. Sus palabras invitan a abrir la mente a la posibilidad de que la vida y la conciencia no terminan al morir, a tenor de lo vivido por miles de personas que han sufrido accidentes y han vuelto a la vida en las UCI.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión