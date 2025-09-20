Radiografía socioeconómica de Extremadura

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Como cada curso, el Club Senior de Extremadura ha elaborado un minucioso informe sobre nuestra Región. Sus análisis, diagnósticos y propuestas de mejora los recoge este impresionante volumen con casi trescientas páginas en gran formato (30x21), que pueden perturbar o satisfacer, pero cuya lectura se nos antoja imprescindible para cuantos se interesan seriamente por nuestra Comunidad. Si no es un modelo de virtudes literarias (muchos de sus capítulos demandan mejor trato estilístico), proporciona al lector el muy detallado informe presentado ante el centenar de asistentes al XII Foro (Don Benito-Villanueva de la Serena, 6-8 junio 2025).

Raquel González Blanco (Profesora de Economía en la UEX y directora del Instituto de Estadística de Extremadura 2011-2014), junto con Marcelo Sánchez-Oro Sánchez (Profesor de Sociología en la UEX), son los coordinadores de la publicación, cuyos capítulos suscriben una treintena de autores, de todos los cuales un apéndice ofrece la oportuna nota biobibliográfica. Ingenieros de diferentes ramas, profesores de la UEX, sociólogos, periodistas, empresarios, antropólogos y otros especialistas suscriben los respectivos estudios. Cecilio Venegas, presidente del Club, prologa este trabajo coral, cuyos agentes han sido, por orden de las materias abordadas;: Antonio González Jiménez, Manuel León Cuenca, Fernando J. López Rodríguez, Luis Felipe De La Morena Valenzuela, José Marcelo Muriel Fernández, J. Luis Javier Fernández y Antonio Téllez Peralta: Industria y energía; Antonio Rosa, Medio ambiente y transición ecológica; Enrique de Muslera Pardo, Pilar Pérez y José Miguel Coleto Martínez: Agricultura y agroindustria; Francisco Valverde Luengo: Personas con discapacidad; José Manuel Gómez Custodio, Pilar Acosta Llera y Alfredo Acedo Morán: Turismo; Juan Antonio Vega Cervera y Raquel González Blanco: Macroeconomía; José Julián Barriga Bravo, Luis Ángel Ruiz de Gopegui, Pilar Pérez Breña y Manuel Nieto Ledo: Educación, cultura y patrimonio; Marcelo Sánchez-Oro Sánchez: Políticas Sociales; Miguel A. Fajardo Caldera: Mercado laboral; Montaña Román García: Sanidad; -Sabina Camacho: El reto silencioso de las Personas Mayores; Rosalía Guntín Ubiergo y Tomás Calvo Buezas: Migraciones, actitudes de xenofobia y racismo.

Contextualización

Todos los autores se han esforzar por contextualizar oportunamente sus análisis, comparándolos con referencias a la situación general de España. Lamentablemente, las comparaciones resultan casi siempre negativas para nuestra Comunidad, aunque se anoten las mejorías alcanzadas en numerosos aspectos durante los años últimos. Aunque son numerosas las expectativas empresariales que han ido surgiendo últimamente, los estudiosos constatan fracasos repetitivos, que en muchas ocasiones se achacan a la lentitud de los expedientes administrativos; la rémora en la resolución de los requisitos medioambientales y el clásico déficit en vías de comunicación (asignatura pendiente la del tren y sus señuelos).

Siendo a todas luces imposible ofrecer aquí ni siquiera el núcleo de las conclusiones alcanzadas en los distintos capítulos, voy a destacar algunas de las que me parecen más significativas, recomendado muy encarecidamente la lectura de este informe: Se agrava la despoblación, a pesar de la llegada de migrantes, con tantas duras consecuencias en los territorios «vaciados»: cada curso somos menos. Envecejemos; -Pese al auge de las fotovoltaicas, la muy deficiente red eléctrica dificulta el aprovechamiento de las energías renovables.; Nuestro tejido industrial continúa muy endeble y se ha estancado la inversión en I+D+I; Las tasas de pobreza son muy altas (aunque se alivien con una mayor equitativa distribución de los ingresos); Las promesas se superponen a las realidades socioeconómicas; Tenemos un rico patrimonio monumental, con un turismo alza, pero no pocos de sus componentes figuran en la peligrosa 'lista roja'; No contamos con suficientes investigaciones específicas sobre racismo y xenofobia entre nosotros, si bien pervive la conciencia colectiva de haber sido territorio de diásporas seculares.; Falta una planificación cultural adecuada, aunque siguen produciéndose numerosos eventos, algunos muy señalados a nivel del país.

Ampliar XII Foro Club Senior Extremadura Raquel González Blanco y Marcelo Sánchez Oro-Sánchez Badajoz, Club Senior Extremadura, 2025