Prodigioso principio de amor

Sábado, 16 de noviembre 2024, 08:43 Comenta Compartir

Durante siglos, la Universidad de Magia y Elocuencia se ha encargado de que los mejores magos de Europa logren hacer uso del poder que emana ... de los libros, de esas frases de Alighieri, Shakespeare, Cervantes y tantos otros. Adrián Montes y Rhys Cooper tienen un talento innato para la magia, pero no se soportan demasiado. Tras haber tratado de evitarse durante su infancia y adolescencia, en sus idílicos veranos en la Toscana, ahora se verán forzados a trabajar juntos para resolver el misterio que rodea la muerte de sus madres, que sufrieron un extraño accidente que acabó con sus vidas quince años atrás, en las mismas aulas que ahora ellos frecuentan. Porque Adrián sospecha que lo que mató a su madre y a la de Rhys no fue un simple hechizo fuera de control. Si está en lo cierto, ellos podrían correr la misma suerte. En el peligroso mundo de la magia, eso no resultaría extraño. Lo que sí sería extraño es que, en el proceso, la antipatía que comparten se convirtiera en algo más.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión