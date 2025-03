Un paseo por la historia

J. Ernesto Ayala-dip Viernes, 20 de diciembre 2024, 23:04 Comenta Compartir

Siempre me interesó la historia, aunque mi materia predilecta es la literatura, sobre todo la narrativa. Comenzó a gustarme cada vez más la historia cuando ... los grandes maestros de la historiografía francesa, aglutinados bajo el título de la Escuela de los Anales, iniciaron una revolución en el arte de contar lo histórico. Estos maestros, entre ellos el gran Braudel, Lucien Febre y Marc Block (quién no ha leído su 'Introducción a la historia'). Esta escuela, no sólo cambió el modelo de historiar el pasado más inclinado a fijarse en los grandes hombres y en los grandes acontecimientos históricos, antes que en los contextos sociales y económicos, sino que se empeñó en cambiar su escritura y su modo de comunicar. Aquí fue cuando la literatura y la historia se confundieron para mí, haciendo que la historia adquiriera rango de narrativa de ficción y de historiografía. Si a ello sumamos la capacidad de algunos historiadores de divulgar la historia con precisión, fluidez y comunicabilidad narrativas, y a la vez bajar de sus rimbombantes pedestales a los héroes de metal a la realidad de lo social, lo económico y lo colectivo y humano a la vez, miel sobre hojuelas. En particular no rechazo nunca los atlas históricos, esos libros que suman siglo tras siglo los datos más imprescindibles para meternos en el meollo de lo histórico más denso y complejo.

En esta estela podría considerarse este libro de Patrick Boucheron, en el que el autor reúne esos hechos históricos que todos, de una forma u otra, llevamos en la memoria. Pongamos un ejemplo, Pompeya. Todos sabemos que fue destruida por la lava y los gases del volcán Vesubio. Alguno habrá visitado incluso esta ciudad, después que en el siglo XVIII alguien descubriera que bajo ese manto paralizado de lava, se encontraba Pompeya intacta. La lava que la destruyó fue la misma que la conservó para la eternidad. Pero Pompeya no empieza ahí, el día de su tragedia; empezó cuando no era romana y tenía una lengua propia, el osco. Otro ejemplo que nos da Patrick Boucheron, el descubrimiento de América. ¿Comienza este hecho el día que Colón zarpa del puerto andaluz de Palos? No, comienza cuando los Reyes Católicos, en medio de la caída de la Granada árabe, entre sus ruinas, se reúnen con Colón para acordar la repartición de las riquezas que encontrara en las nuevas tierras conquistadas, entre los Reyes y el propio navegante. Son muchos los acontecimientos que se comentan en este libro. Boucheron nos muestra el 'makin of', tal cual lo escribe, de su libros para explicar cómo procedió en cada caso estudiado. La Revolución Francesa tiene una fecha, 14 de julio de 1789. Vale, nos dice el autor, pero todo comienza en realidad el 20 de junio del mismo año. Vean por qué. Un ensayo histórico de gran valor cultural. Y un viaje a través de los siglos.

