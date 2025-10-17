Novedades editoriales

Cincuenta recetas de cocina cuyo proceso de elaboración no sobrepasa el nivel medio de dificultad. Ideal para aquellos que desean poner en práctica sus habilidades ... culinarias sobre los fogones. Sin embargo, al adentrarnos en el corazón de este libro, vamos descubriendo la verdadera belleza del arte de cocinar: nuestra vida. El autor ha logrado mostrar cómo lo que comemos y cocinamos está en íntima unión con nosotros mismos y ofrece una serie de recetas saludables para ayudar a nuestro cuerpo a sanar.

Gana dinero invirtiendo desde 1 euro José María Camarero Ed: HarperCollins 2025. 154 páginas. Precio: 17,95 euros (10,44 ebook)

¿Crees que invertir es solo para millonarios? No necesitas grandes ahorros para empezar a construir tu futuro, mejorar tus ingresos e incluso adelantar tu jubilación. Descubre cómo gestionar tus ingresos y ahorrar de manera inteligente con trucos muy sencillos y al alcance de tu mano. Aprenderás también a entender los productos financieros, negociar condiciones con bancos y aprovechar todas tus oportunidades para crear el efecto bola de nieve perfecto. Planifica y aumenta tu patrimonio con estas sencillas herramientas.

La sociedad de las mentiras Lauren Ling Brown Ed: Stefano Books 2025. 480 páginas. Precio: 19 euros (11,39 ebook)

Maya ha regresado a Princeton para la reunión de antiguos alumnos. Esta visita es especial, no solo porque ha pasado una década desde que terminó la universidad, sino porque también es la graduación de Naomi, su hermana pequeña. Sin embargo, el fin de semana se convierte en su peor pesadilla cuando recibe la noticia de que Naomi está muerta. La policía asegura que ha sido un accidente, pero Maya sospecha que hay algo más. ¿Estará preparada para conocer los secretos de su hermana?

Estudios sobre el patrimonio documental: perspectivas y representaciones Agustín Vivas Moreno Ed: Fragua 2025. 352 páginas. Precio: 33 euros

Este libro recoge las investigaciones de varios autores del Grupo de Investigación ARDOPA, de la Universidad de Extremadura, sobre el patrimonio documental de España, Portugal e incluso Iberoamérica. Con un enfoque claro en Extremadura, encontramos artículos como «La cultura escrita en el Partido de Llerena a finales de la Edad Moderna según el Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura» y «La representación de la guerra civil en el diario católico HOY de Badajoz».