Novedades editoriales

María Díaz

María Díaz

Badajoz

Viernes, 17 de octubre 2025, 17:50

Cocina con alma: Recetas que emocionan y sanan

Carlos Lévano

Ed: Editamás 2025. 208 páginas. Precio: 25 euros

Cincuenta recetas de cocina cuyo proceso de elaboración no sobrepasa el nivel medio de dificultad. Ideal para aquellos que desean poner en práctica sus habilidades ... culinarias sobre los fogones. Sin embargo, al adentrarnos en el corazón de este libro, vamos descubriendo la verdadera belleza del arte de cocinar: nuestra vida. El autor ha logrado mostrar cómo lo que comemos y cocinamos está en íntima unión con nosotros mismos y ofrece una serie de recetas saludables para ayudar a nuestro cuerpo a sanar.

