Mínimas, suficientes interacciones...

Pude conversar con Luz Broto (Barcelona, 1982) el día de la inauguración de su interesante y oportuna exposición titulada 'Contactar cristales enfrentados (Interiores)', que pueden ... disfrutar en la galería Ángeles Baños. Me comentó que desde muy pequeña imaginaba historias al mirar la ventana de sus vecinos de enfrente, preguntándose por sus vidas, a qué se dedicaban, cómo sería la casa... También se imaginó qué pasaría si juntaba los cristales de ambas ventanas, ¿cabría la posibilidad de establecer un vínculo con esos vecinos? Porque no es cierto, en este mundo caracterizado por la hiperconexión, que se despliega en el bombardeo de información e imágenes, estemos supuestamente más comunicados que nunca.

Resistencia. Necesitamos entonces -como nos ofrece en sus proyectos Luz Broto- intervalos, zonas de contacto, de tal modo que mirar a través de una ventana, en palabras de Cristina Ramos recogidas en su texto escrito para la exposición, «puede convertirse en una forma de resistencia. Un gesto menor, una pausa, un cambio de ritmo: alterar la velocidad habitual abre espacio para nuevas formas de percepción, no dominantes, y permite modos de acercamiento que de otro modo quedarían omitidos. Como el encuentro de dos personas que viven una frente a la otra, sin conocerse». Y Luz Broto se resiste, contacta con las personas que habitan esos espacios, sustituye sus cristales por otros similares y los empareja. ¿Un gesto menor? Probablemente... pero suficiente para establecer una poética de los encuentros, y además eficaz, pues anula toda distancia que se precie.

Contactar cristales enfrentados (Interiores) Luz Broto Galería Ángeles Baños. Badajoz. Plaza de los Alféreces, 11 Hasta el 7 de enero de 2026

Interacciones. La práctica artística de Luz Broto tiene que ver con el espacio en términos arquitectónicos, y sus contingencias, es decir, es un espacio connotado fruto del propio devenir donde se ubica, sujeto a estructuras políticas, históricas, normativas... Un espacio activador de experiencias vitales, donde una mínima interacción plantea nuevas formas de comunicación y fórmulas para habitarlo, «Trabajo con lo que hay aquí. Con lo que me detiene, como un muro, con lo que me hace moverme de una forma particular, como una orden. Me pregunto cómo funciona este lugar, cómo nos movemos en él, y cómo podríamos hacerlo de otro modo».