Hábitat, contextos y gente

M. Carrasco Badajoz Viernes, 11 de abril 2025, 23:03 Comenta Compartir

Pensé –de esto ya hace mucho– en el fotógrafo Ricardo Cases (Orihuela, 1971) para la puesta en valor del Casco Antiguo de Badajoz. Yo formaba ... parte de una asociación en defensa del mismo. Estaba convencido de que el peso del proyecto debía recaer en las gentes, en los convecinos del Casco, consciente de la capacidad de Cases para «exprimir» la realidad humana a través de los entornos. «Mi trabajo –comenta Cases– no es predecible. Soy de algún modo como un zahorí buscando agua por el campo. El zahorí no sabe donde está el agua, se va dejando llevar por cierta energía, por la intuición... A mí me pasa igual, lo que me interesa es el lugar, un lugar donde pasen cosas, que me parezca interesante». No es extraño pues que sus retratos de 'Belleza de barrio' (2008) hayan servido recientemente para ilustrar la portada del Babelia, en un número dedicado al orgullo y empoderamiento feministas. Lo comprendo, miras el rostro de estas mujeres y sobran muchas palabras, casi todas. Y lo que más sorprende –como en otros trabajos suyos, 'La ciudad que soy', 'Serrano Boogie', 'La caza del lobo congelado'...– es la vigencia, la actualidad de estas instantáneas. Intemporales.

De/construcción. Ahora, fruto de una residencia artística propuesta por la Kutxa Fundazioa, podemos contemplar su nuevo proyecto titulado 'Los tamarindos de La Concha' en la galería pacense Ángeles Baños, donde con anterioridad disfrutamos de 'Paloma al aire', 'Un ambiente soleado', 'Parques infantiles', el ya comentado 'Belleza de barrio' y, en breve, para el stand de ArcoLisboa (del 29 de mayo al 1 de junio) la 'Serie D', que forma parte de 'Los tamarindos de La Concha'. Cases, una vez más, nos enseña una «realidad otra» deconstruida, donde forma e idea van al unísono y la cosa más banal alcanza a ser otra cosa porque sencillamente funciona. Flashes y des/enfoques. Nos enfrentamos entonces a una San Sebastián vestida de color, en busca de la imagen soñada, a partir de la pura exploración sobre/en las imágenes... Paraguas que al abrirse devienen flores, o bolsas –que cubren los sillines de bicicleta los días de lluvia– en formas abstractas; el juego de descubrimientos en esos cuerpos sin rostros coincidentes con los puntos amarillos de las marquesinas de buses; lo azaroso «intencionado», que tiene en la mirada de Cases a su mejor ojeador: el hombre de azul transformado en imagen tripartita, a su vez porta las tres rayas características de Adidas... Y por último, los tamarindos de la playa de La Concha, convertidos en hábitats particulares, acogiendo con sus ramas-brazos a transeúntes, gente que pasea en su derredor, que duermen en bancos cercanos... con el fondo azul del horizonte. Y siempre, en palabras de Cases, «circunvalar la imagen», que no es otra cosa que estirarla, emparejarla con otras, extenderla como serie... y, como buen zahorí, encontrar el agua... Al fin, las imágenes buscadas. Los tamarindos de la concha Artista Ricardo Cases. Galería Ángeles Baños. Plaza de los Alféreces, 11. Badajoz. Fecha, hasta el 17 de mayo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión