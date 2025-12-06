HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El poeta y catedrático Juan Antonio González Iglesias. HOY

Gimnasio y biblioteca

Hay un llamativo contraste entre la persona pública y el personaje poético de Juan Antonio González Iglesias

José Luis García Martín

Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

La unión de contrarios caracteriza a la poesía de Juan Antonio González Iglesias desde su primer libro, 'La hermosura del héroe', de 1994, hasta el ... último, 'Nuevo en la ciudad nueva', de 2024, pero no incluido en 'Entre las criaturas y las cosas', recopilación de su poesía completa que acaba de aparecer. Las razones de esa exclusión no parecen literarias y quizá tienen que ver con que ambas publicaciones han sido subvencionadas por la misma entidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trasladan a Madrid a las dos personas con heridas «muy graves» en el incendio en Navalmoral de la Mata
  2. 2 Un muerto en un accidente de tráfico en Higuera la Real
  3. 3 La Junta Electoral Central ordena abrir dos expedientes sancionadores a Guardiola
  4. 4 Trasladan a Madrid a las dos personas heridas muy graves en el incendio del Cerro
  5. 5 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  6. 6 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  7. 7

    La Policía Nacional registra el Materno de Badajoz por la desaparición de fentanilo
  8. 8

    Minuto de silencio por la muerte de Toné, el profesor fallecido en un accidente en Logrosán
  9. 9 El sorteo de La Primitiva deja 35.000 euros en Extremadura este jueves
  10. 10

    Iluminación navideña en Badajoz: un cable tensado sobre la torre de la Catedral

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Gimnasio y biblioteca

Gimnasio y biblioteca