La familia Kurzweil y el sentido de la vida

Juan Manuel díaz De Guereñu Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Amy Kurzweil (Boston, 1986) propone en 'Artificial' (Salamandra) un artefacto escrito y dibujado que se aparta de las pautas habituales en el cómic. El lector común está acostumbrado a historietas que, con mayor o menor acierto y distinción, cuentan un episodio, un acontecimiento, una vida. Que se despliegan en suma como un relato, sea de algo sucedido o de una ficción.

El libro de Kurzweil manifiesta un desapego notable de dicho hábito, pues se formula de inicio como un enigma, que requiere herramientas expositivas distintas de las que emplean las narraciones. Muestra su discordancia desde las primeras señas de identidad que todo libro ofrece al lector. Título y subtítulo de la obra, 'Artificial' y 'Una historia de amor', parecen discordantes o, al menos, difíciles de casar. También la imagen de cubierta contribuye a tal desajuste, pues esas manos sobre el teclado de un piano no riman de modo evidente con aquéllos.

El inicio de la obra insiste en la misma actitud inquisitiva. En las dos primeras páginas, a modo de prólogo que no figura en el índice, Kurzweil dibuja cuatro tiras netamente separadas entre sí. Situación y protagonistas están calcados en las cuatro, lo que sugiere un ritual: dos personajes, a los que el lector solo podrá identificar más adelante, completan un breve diálogo. El varón dice: «Eh, Amy. ¿Cuál es el sentido de la vida?». La joven interpelada responde. O no.

El cómic está integrado mayormente por páginas sin márgenes, en las que trazo y textos ocupan todo el espacio

Similitudes y variaciones en las cuatro respuestas sugieren un transcurso temporal. El lector puede figurarse que esa Amy a la que interrogan es la misma que figura en la cubierta como autora. La encontramos así interpelada repetidamente, obligada a reflexión antes de responder.

Siguen, tras la página de título del primer capítulo, otras dos que describen una escena doméstica. Cuatro personajes, cómodamente sentados y copa de vino en ristre, narran una anécdota ya sabida, la del primer encuentro de dos de ellos. Dudas, réplicas, correcciones cruzadas. Los azares de la vida y los del recordar y narrar complican la reflexión.

Mediante tan peculiar inicio, 'Artificial' plantea al lector nada menos que una pregunta sobre el sentido de la vida y un diálogo acerca de los errores y engaños de la memoria, personal o familiar. La conjunción de la pregunta y los sesgos al buscar respuesta no augura una solución fácil.

Solo después de enunciar dichas incógnitas, una voz en primera persona cuenta desde cuadros de texto desperdigados las vicisitudes de una familia, los Kurzweil, a la que pertenecen esos personajes tan súbitamente introducidos. De inicio, la obra enfrenta al lector con cuestiones fundamentales (el sentido de la vida y los engaños de la memoria), que la historia familiar y las exploraciones de sus miembros intentan esclarecer.

'Artificial' (2023) es el segundo cómic publicado por Amy Kurzweil. Lo precedió en 2016 'Flying Couch', aún no traducido al español. Una 'graphic memoir', según la información editorial, dedicada en parte a retratar a su abuela materna y su madre. Un adelanto de las preocupaciones de la autora y de algunos modos de abordarlas.

Ampliar

En definitiva, 'Artificial' se articula como una indagación, más que una narración, y emplea los medios expresivos que parecen adecuados para llevarla a cabo. Al morir el abuelo paterno Fred, un músico notable obligado a emigrar por el nazismo, su hijo Ray Kurzweil, padre de la autora, hereda su voluminoso y heterogéneo archivo personal. Se propone alimentar con los documentos una Inteligencia Artificial a fin de crear un avatar de su progenitor con el que relacionarse en adelante.

Dicho proyecto justifica el subtítulo: en este caso, el empleo de la IA es un efecto del amor. Ray Kurzweil se embarca en su proyecto futurista movido por la esperanza de recuperar alguna relación con su padre ausente. Su hija Amy le acompaña en el proceso y lo expone.

Amy Kurzweil ha confesado la influencia que en su trabajo tiene otra autora de cómic, Alison Bechdel, en particular 'Fun Home' (2006). Incluso el físico de sus personajes revela cierto aire de semejanza. Como Bechdel, emprende una indagación en la historia familiar de la que espera una imagen más clara de su propia identidad y de los lazos que la enredan. Como Bechdel, engasta en su relato los documentos escritos y no solo su contenido. Muchas páginas amalgaman cartas, páginas de libro o de borradores inconclusos, pantallas de chat y manuscritos. Sumerge así al lector en el maremágnum documental que pretende esclarecer.

Integran 'Artificial' mayormente páginas sin márgenes, en las que trazo y textos ocupan todo el espacio. Sus viñetas lo mismo vienen enmarcadas que no. Los elementos del relato se fusionan, los personajes regresan, los contenidos reaparecen. Todo contribuye a la inmersión del lector en una atmósfera de averiguación obsesiva e incierta. En ella comparte ilusiones y desengaños de la autora y de la familia Kurzweil. Y se deja conducir por el afecto y la entrega de unos personajes para quienes el amor desvela, si no el sentido, al menos la pasión compleja de vivir.

Temas

Críticas literarias