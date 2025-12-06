Los 'Doce Apóstoles' de México

Hernán Cortés, buen conocedor de cuanto estaba ocurriendo con la conquista y colonización de la Nueva España, con principal protagonismo de sus propias huestes, dirige ... a Carlos V la siguiente solicitud (Cuarta Carta de Relación, 15 octubre 1524) : «…He suplicado a vuestra sacra majestad que se sirva enviar frailes de las órdenes de San Francisco y de Santo Domingo, los cuales, con diligencia y buen celo, hagan la predicación del santo Evangelio entre los naturales de esta tierra, porque sin ello difícilmente se podrá obrar bien en su conversión…».

Poco después de haber logrado la captura de Tenochtitlán (1521), clave para el dominio del imperio mexica, el poderoso conquistador recibe (1524) con la máxima reverencia a doce frailes recién llegados desde su convento en Belvís de Monroy. Relatan las crónicas cómo se admiraban los testigos del encuentro al ver el respeto que mostraba y exigía a los suyos frente a aquellos religiosos, tan humildemente vestidos, dispuestos a desarrollar su labor como «los más pobres entre los pobres». Motolinía (pobreza, en idioma nathual) decidió llamarse el más representativo. Desarrollarán extraordinarias labores, no solo evangelizadoras, sino también educativas y asistenciales, entre los indígenas.

La Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes celebra cada curso unas Jornadas sobre Humanismo con la pretensión de estudiar las grandes figuras aquí nacidas que durante el siglo XVI impulsaron aquel movimiento cultural. Arias Montano, Pedro de Valencia, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, El Brocense, Luis de Toro…, toda una pléyade deslumbrante del Renacimiento Español han recibido la debida atención. Para conmemorar el V centenario de la gesta iniciada por aquellos frailes de la 'desnudez', la RAEX acordó dedicarles las XIII Jornadas Humanísticas. Para tal motivo, tuvo el acierto de conjuntarse con la Fundación Academia Europea y Americana de Yuste y celebrar un Congreso bajo el lema 'Los Franciscanos en la América Hispana. El legado de los 'Doce Apóstoles de México' (Cáceres-Guadalupe-Belvís, octubre 2024). Las actas de ese encuentro internacional quedan recogidas en la publicación que presentamos, un volumen de 724 páginas, que sin duda quedará como un hito bibliográfico para los historiadores y curiosos. Lo coordinan el académico José Julián Barriga Bravo y Sixto Sánchez-Lauro, profesor de la UEx, los auténticos gestores del magno simposio. Ellos suscriben el estudio preliminar, tras los prólogos protocolarios de María Guardiola Martín, Presidenta de la Junta de Extremadura (la Consejería de Cultura apoyó el evento); Juan Carlos Moreno Piñero, director de la FAEI de Yuste, y María del Mar Lozano Bartolozzi, directora de la RAEX.

Una vez más, se experimenta ese embarras de choisir, el embarazo con que los franceses designan tener que elegir entre tantas opciones valiosas. Forzado a ello, distinguiré las ponencias para mí más relevantes de las cuatro secciones en que se dividieron las Jornadas.

Los Franciscanos en la América Hispana. El legado de los 'Doce Apóstoles' de México José Julián Barriga Bravo y Sixto Sánchez- Lauro Murcia, Laborum Ediciones, 2025.

La primera se dedicó al estudio del contexto histórico. F.J. Timón García, cronista de Belvís, expone cómo fue desarrollándose entre los franciscanos descalzos la reforma que conduciría a la defensa de la 'desnudez'. Forjada por fray Juan de la Puebla y fray de Juan de Guadalupe en la seráfica provincia de San Gabriel, de ella se impregnarían los misioneros que parten del conventual cacereño hacia América. Rodrigo Martínez Baracs, miembro del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, presenta con su rigor y mesura habituales, la realidad polarizada que encontraron los frailes al arribar a tan inmensos territorios, tras un periplo en barco o a pie, cuyas etapas define el ingeniero Norberto Díez González.

El capítulo segundo profundiza en el pensamiento utópico que inspiraba a los seguidores del santo de Asís. M. Lázaro (U. Pontificia de Salamanca) expone sus afanes etnográficos (aprendizaje de las lenguas y culturas precolombinas), mientras C.E. Salto Solá (P. Universidad Antonianum de Roma) ilustra cómo el sentido de la pobreza y la 'minoridad' franciscanas pudieron inspirar en Iberoamérica la defensa de los derechos humanos. De pergeñar el encuentro con las culturas que allí encontrarían los apóstoles dirigidos por fray Martín de Valencia se ocupa John F. Chuchiak IV, profesor de Historia Colonial Latinoamericana en la Missouri State University (USA).

Profundizan a continuación en lo que supuso aquel mestizaje cultural distintos investigadores, entre ellos, nuevamente, el doctor R.M. Baracs con la ponencia 'Guadalupismos y antiguadalupismo franciscano en México', y Sixto Sánchez-Lauro, que hace una magistral exposición de cómo H. Cortés y 'sus' frailes menores se esforzaron en la protección jurídica de los indígenas, a tenor con las directrices de la Corona Española.

Destacaré en la parte final el análisis que Jesús Paniagua Pérez (Universidad de León) ofrece sobre las innovaciones que los franciscanos introducen en sus trabajos evangelizadores, según los recoge Bernardino de Sahagún en los conocidos Coloquios, donde se enfrentó a las tesis de Bartolomé de las Casas. Por último, aunque sea de forma tan sucinta, quiero referirme a los trabajos de un grupo de profesores de la UEx en torno a los recursos iconográficos que manejaban los misioneros: César Chaparro (enseñanza audiovisual), F. Javier Pizarro/Angélica García (arquitectura) y M. Pilar Barrios/Hugo R. García (música).

Disculpen los muchos ponentes y comunicadores que me veo obligado a silenciar.