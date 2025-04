María Bengoa Viernes, 25 de abril 2025, 23:45 Comenta Compartir

La autora de 'Lo raro es vivir', 'Entre visillos' y 'El cuarto de atrás', hija de un notario de Salamanca, fue a hacer el doctorado ... a Madrid y aterrizó en un círculo fascinante de escritores. Solo dos de aquellos jóvenes se licenciaron y otras dos (mujeres) se doctoraron, una de ellas era Carmen Martín Gaite. Se convirtió en una reconocida escritora que lo sabía todo sobre el arte de narrar. La documentada biografía planea sobre el universo de Ignacio y Josefina Aldecoa, Luis Martín-Santos, Juan Benet, Rafael Sánchez-Ferlosio… Carmiña se casó con el raro y magnífico Ferlosio y la vida con él no fue fácil. Tuvieron dos hijos, el primero murió de bebé y la segunda no llego a los 30 años. En 1972, ya separados, Martín Gaite dedicó a Ferlosio un ensayo: 'A Rafael que me enseñó a habitar la soledad y a no ser una señora'. Este retrato de la gran novelista invita a valorarla y recuerda que escribir, algo nada masculino, ha sido aún más difícil para las mujeres.

Carmen Martín Gaite. Una biografía. José Teruel. Premio Comillas 2025. Editorial Tusquets. 494 páginas. 23,65 euros

