«Hay que tener cuidado con no aburrir»

Alberto Iglesias (San Sebastián, 1955) se ha iniciado en las series de TV como compositor de la banda sonora de 'Balenciaga', que se estrenará antes ... de fin de año; trabaja en una ópera; piensa ya en la música de la próxima película de Almodóvar; da vueltas en su cabeza a una cantata con textos políticos y acaba de lanzar un álbum doble con dos títulos: 'Phantom songs' y 'Asalto al castillo' (sello Quartet Records). Estas dos obras están escritas para orquesta, coro, voces e instrumentos solistas y en la grabación han participado, entre otros, el contratenor Carlos Mena, el pianista Juan Pérez Floristán, la mezzo Iris Oja y la Sinfónica de Londres. Algunos de los poemas que suenan en las obras son de John Ashbery, Wallace Stevens y Pier Paolo Pasolini. Es la otra faceta de un compositor que por sus trabajos para el cine ha conseguido once premios Goya (nadie tiene más) y cuatro nominaciones al Oscar. De música y de cine habla en esta entrevista mantenida en uno de los lugares con más vinculación a las estrellas de la pantalla: el hotel María Cristina de San Sebastián.

- Publica un álbum con una obra nueva, 'Phantom songs', y otra de hace casi veinte años, 'Asalto al castillo'. ¿Por qué ahora?

- De alguna forma, una es consecuencia de la otra. Está ahí el amor por las voces, la investigación que supone escribir para ellas. Al acabar la grabación de 'Phantom songs', el director del sello me preguntó si no tenía otra. Le envié 'Asalto al castillo' y como le gustó la grabamos también.

- Son obras relacionadas con la poesía. ¿Cómo escoge a los poetas?

- Es una elección casi inconsciente. Son textos que despiertan en mí una reacción, la de pensar que esos poemas con música pueden alcanzar un esplendor de otro tipo. Luego hay algunos nexos comunes entre los poetas que tampoco puedo explicar. Leyendo a Harold Bloom vi que los elegidos son del tipo que él llama lucrecianos, van más a lo emocional y lo sensible que a la búsqueda de la verdad. Y esa sensibilidad reclama música. La excepción es Pasolini, pero en su caso el texto es muy evocativo de la infancia.

- Ha compuesto un puñado de obras fuera del cine. ¿Se siente más libre cuando las escribe?

- La sensación de libertad es cuando encuentro una idea que me absorbe. Y eso sucede en ambos campos. La música de cine se hace con mucha rapidez y obras como estas, lo contrario. Eso revela aspectos que quizá estén escondidos. En el cine soy parte de una narración ajena aunque trato de hacerla mía. En obras para la sala de concierto hay más posibilidades de desarrollo, de variación.

- ¿Puede trabajar en varias obras a la vez?

- No. Puedo trabajar en dos partes distintas del mismo proyecto, pero no en dos proyectos. Por eso, cuando tengo un encargo para el cine aparco otras cosas. Ahora bien, en estas dos obras, como en otras, hay ideas que provienen de composiciones que he hecho para el cine.

- ¿Una obra escrita para el cine pierde peso sin las imágenes?

- Creo que la música cinematográfica en un auditorio o para una grabación tiene un valor documental, y pide una reelaboración expresa. Pero si necesita del apoyo de las imágenes lo mejor sería no separarla de ellas.

- Pero cada vez se programan más conciertos con obras cinematográficas.

- Como le decía, si la música tiene coherencia la tendrá sin las imágenes. De todas maneras, cuando escucho algunas de esas piezas sin ellas hay cosas que echo en falta: la narración cinematográfica crea unas proporciones y sin esa referencia la música queda incompleta. En estas dos obras grabadas los poemas han sido como las imágenes en el cine: guían y conectan.

- ¿Ser famoso como compositor de cine ayuda a programar o grabar obras no cinematográficas?

- Hasta Morricone se quejaba de que la adscripción al cine termina siendo un lastre. Pero ahora la gente está más abierta a recibir distintas experiencias. Creo que el público espera de mí algo que suele encontrar. No escribo de espaldas al cine. No quiero ocupar un lugar diferente según lo que componga. Soy un compositor buscando el esplendor de la música.

- Cada vez más, las artes se relacionan entre sí. ¿Se siente cómodo en este campo? Supongo que tener una escultora en la familia también ayuda.

- Desde siempre me he relacionado más con artistas y escritores que con otros músicos. Y con ellos he tenido experiencias muy concretas: concebir el espacio, mirar lo que nos rodea, el pasado. Es una forma de conocer otras miradas.

- Es el ganador de más premios Goya pero en los últimos años se le han resistido. Ya no es tan habitual que lo gane. ¿Tiene alguna sensación sobre ello?

- Lo que pienso es que otros se lo merecen. Son regalos, cosas que han venido dadas. No siento que no me lo vayan a dar porque ya tengo muchos ni lo contrario. Tendré que ganármelo. Pero pienso más en los proyectos que en su final.

- Ha conseguido cuatro candidaturas al Oscar pero no lo ha ganado. ¿Qué le aportaría?

- Hay mucho de casualidad en los premios. Si 'Madres paralelas' hubiese tenido varias nominaciones más todo habría tenido más fuerza… Pero cuatro nominaciones ya me parece suficiente. No aspiro a ganarlo.

- ¿Y si lo gana?

- Me llevaría una alegría muy grande, claro. Pero no todo se completa con un premio. Con estos dos discos que se publican ahora, por ejemplo, llevo mi vida a otro lugar donde me alimento de algo que genera una idea musical. No puedo pedir más.

- Así que entiendo que no cambiaría unos cuantos goyas por un Oscar pese a que tiene tantos.

- No. Me gustan todos. Todo tiene su sentido.

- Hablemos de Almodóvar. La infancia y la juventud son esenciales en su obra. ¿Cómo se ilustra musicalmente algo tan personal cuando se ha tenido una experiencia propia tan distinta?

- No sé si es un don natural o algo que se prepara pero desarrollo la empatía con extrema facilidad. El dolor ajeno me traspasa por completo. Llego al otro y el relato me conmueve y amo ese relato. ¿La infancia? La mía fue muy distinta de la suya en todos los sentidos, pero toda infancia está conectada con el dolor, la soledad, con ver el futuro como un imposible. Ese salto es como impregnarse de algo no vivido pero que se puede comprender. Le pasa a mucha gente.

- ¿Qué peso debe tener la música en una película? De 'Oppenheimer' se ha dicho que tiene demasiada, hay filmes sin banda sonora y Hanecke solo usa la diegética.

- Es peor el exceso que la carencia. El oído es un misterio pero hay que tener cuidado con la saturación. En las películas con mucha música, el acompasamiento con las imágenes es muy denso y llega a pesar. En eso yo tengo una idea de un todo muy armónico. Que haya también proporción en los silencios, que todo fluya de una manera muy natural. Hay que tener cuidado con no aburrir.

- También se dice que suena tan alta en los cines que termina por aturdir.

- La percepción tiene que ser fácil. En el cine español, la música se ha puesto muy baja y los efectos sonoros muy altos. Quizá sea porque lo deciden los que hacen los efectos sonoros… Cuando escribes una pieza debes saber qué uso va a tener, si va a ser un sonido casi subliminal, algo tenue o va a sonar más alto. Hay que buscar una coherencia en la música, que debe adecuarse a un espacio. Si ese espacio finalmente se reduce, afecta a la música, por supuesto.

- ¿Se compone igual si se sabe que la película será estrenada en salas de cine que si lo fuera directamente en plataformas?

- Yo compongo pensando que las condiciones van a ser las mejores: una sala con un sistema de sonido muy bien ajustado. La TV es una traducción de todo eso, que depende mucho del equipo y de cómo esté graduado el sonido. Y ya si ves la película en un autobús o un avión con ruido de fondo… De ahí la llamada al espectador para que vaya a las salas para ver y oír las películas en las condiciones óptimas.

- ¿Cómo cambia la proporción entre inspiración y técnica según se trabaje para obras como las dos de estos discos o para el cine?

- En las piezas no cinematográficas ensayo nuevas técnicas e ideas, opto por combinaciones más arriesgadas o que no necesiten una comprensión inmediata. Pero luego termino por usar todo eso también en el cine. En 'Phantom songs' y 'Asalto al castillo' hay aventuras armónicas que aún no he hecho en el cine, por ejemplo. El valor de lo melódico es lo que trasciende.

- Algunos compositores y algunos críticos creen que la música contemporánea se había alejado del público. Desde su doble perspectiva como compositor, ¿también lo ve así?

- La complejidad corre el riesgo de perder oyentes por el camino. A mí me gusta la música compleja y es la que más escucho. Pero cuando compongo necesito elementos de la denostada tonalidad que me unen más a las emociones que esas estructuras complejas que buscan los límites. El origen de todo está en la escuela de Darmstadt, que se reunió por primera vez muy poco después del final de la Segunda Guerra Mundial. De ahí la relación con el dolor y el terror, por eso surge una música que genera otras visiones de la Humanidad. Hay un punto en Schoenberg que es extraordinario, con su geometría extrema que se conecta con el dolor porque recuerda el sufrimiento. Aunque también hay una música disonante llena de luz, como la de Ligeti. Me sitúo cerca de la complejidad pero estoy en otra posición.

- ¿Wagner o Herrmann?

- Wagner, que es el gran inventor del deseo, de la gramática musical del deseo. Esa manera de componer una frase que termina en la siguiente pregunta es prodigiosa. 'Tristán e Isolda' es la cumbre de todo eso. Pero si la segunda opción hubiese sido Verdi lo habría elegido a él porque su obra está muy unida a la música popular y me siento muy cerca de eso.

- ¿Cuáles son sus dos trabajos favoritos tanto para el cine como para la sala de conciertos, esos que recomendaría a alguien que quisiera iniciarse en su obra?

- De la música de cine, la banda sonora de 'Hable con ella' y últimamente la de 'Madres paralelas'. De la no cinematográfica, 'Phantom songs', que se adapta muy bien a las luces y las sensaciones de un día.