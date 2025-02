El niño precoz deja de torear a final de temporada

El 1 de octubre, dos días antes de cumplir 41 años, El Juli pondrá en la Maestranza de Sevilla fin a su carrera como primera ... figura del toreo, la privilegiada etiqueta que le ha acompañado a lo largo de sus 25 años de intensa vida como matador de toros. Primera figura desde la misma tarde de su alternativa en el Coliseo de Nimes, septiembre de 1998, hasta la fecha de una despedida anunciada en una carta hecha pública ayer y camuflada bajo la enigmática formula de «dejar de torear indefinidamente», lo que podría entenderse como una retirada no definitiva, es decir, abierta a una posible reaparición sin fecha.

La celebración de los 25 años de alternativa no se está prestando de momento a particulares fastos. Tan solo en Nimes, y justo al cumplirse la efemérides, se prepara un particular homenaje cuyos detalles no han trascendido. Tanto en Nimes como en Palencia, Logroño, Salamanca y Sevilla, las citas más relevantes de sus contratos de septiembre, El Juli alternará con Morante de la Puebla, apenas quince meses más antiguo en el escalafón pero tres años mayor que él. Es fácil suponer que en todos los compromisos pendientes del verano El Juli será protagonista sentimental de un adiós inesperado pero insinuado y no precipitado, probablemente calculado con la misma proverbial inteligencia que ha sido la clave de bóveda, no la única, de su deslumbrante palmarés como matador de toros.

Con las veinte corridas toreadas en lo que va de curso, El Juli cerrará la temporada en torno a las cuarenta, como ha venido haciendo en las últimas siete temporadas. Antes incluso de cumplir los veinte años de alternativa, decidido a filtrar y seleccionar el calendario con las solas excepciones de Sevilla, Madrid y Bilbao, ya había renunciado a la pelea por las cifras. Incluso en Pamplona, una de sus plazas emblemáticas, dejó de hacer como solía doblete en feria.

Cifras apabullantes

Tres de las fechas pendientes antes de la despedida tienen acento particular. El mano a mano con Daniel Luque del 12 de agosto en Dax con una corrida de La Quinta, ganadería a la que ha sido más fiel en plazas francesas que españolas; la corrida del 16 de agosto en Gijón como único espada, donde se anuncia con toros de tres hierros que conoce más que bien, Garcigrande, Daniel Ruiz y justamente La Quinta; y la del 26 de agosto en Bilbao, una de las plazas donde más querido y admirado ha sido y sigue siendo, alternando con Roca Rey, con toros de Victoriano del Río, una ganadería talismán a pesar de que en abril de 2013 un toro del segundo hierro de la casa le pegara en Sevilla la cornada más grave de su carrera.

Las cifras del palmarés de El Juli son apabullantes, insuperables. Son 1.851 las corridas de toros registradas, con presencia muy sensible en plazas francesas y las temporadas americanas. Casi cuatro mil los toros lidiados y muertos por él a espada. De casi tres mil orejas y cien rabos es el botín de tanta fiesta, que incluye su participación decisiva en el indulto de 31 toros, uno de ellos, Orgullito, de Garcigrande en la Maestranza de Sevilla hace tan solo cinco años. Ha concedido más de cuarenta alternativas. En la nómina de sus registros espectaculares cuentan dos: el de ser el matador que con menos edad tomó la alternativa -todavía no había cumplido la edad reglamentaria mínima de 16 años-y el de contar en su expediente con siete salidas a hombros por la mítica Puerta del Príncipe de Sevilla.

La trayectoria que, a lo largo de un cuarto de siglo discurre entre el genio precoz y el maestro consumado dotado de un sentido del toreo nada común y de una afición sin desmayo, se ha prestado a todo tipo de interpretaciones y valoraciones, incluso polémicas en el caso de la plaza de toros de Madrid, la que sin duda más le ha costado conquistar pero al cabo conquistada.