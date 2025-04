Milli Vanilli, el 'playback' más engañoso Un documental rescata la historia del dúo que logró el éxito sin cantar una sola estrofa del 'Girl You Know It´s True' y por el que ganó hasta un Grammy

Rob Pilatus y Fabrice Morvan eran dos jóvenes, uno alemán y el otro francés, que vivían en Múnich en la década de los ochenta del siglo pasado. Eran ambiciosos y querían ser famosos. Frank Farian era un productor musical que buscaba un nuevo pelotazo. Un amigo DJ le hizo llegar una canción que podía ser ese hit que anhelaba. Era 'Girl You Know It's True'. Tenía algo especial, pero la estética del dúo que lo interpretaba, los exmilitares Brad Howell y Charles Shaw, no le convencían.

Así que Farian pensó en que otras dos personas actuaran en el escenario, sin cantar nada. El mismo plan que había hecho con Boney M (era el propio Farian quien cantaba y no Bobby Farrell). Nacía Milli Vanilli y uno de los dos mayores fraudes musicales de la historia, convertido ahora en un documental con el mismo nombre del grupo que estrenó en noviembre la plataforma de 'streaming' Paramount+ y que ahora llega a los cines españoles. Hablan los protagonistas de esta historia y cómo lograron ser disco de oro en Alemania y número uno en varios países, entre ellos España y EE UU.

«Mucha gente actuó mal en esta historia. Algunos lo admiten en la película. Fab afirma que él y Rob aceptaron la mentira», explicó Luke Koren, el director del documental, a la revista Variety. «Pasamos de ser personajes amados a ser objeto de risa y ridículo», apuntó Morvan, de 57 años, a la revista People durante la presentación del proyecto en el Festival de Tribeca. «Es importante que se pueda ver esta historia desde nuestra perspectiva porque fuimos declarados como los villanos durante mucho tiempo», incide el cantante en el documental, que él mismo narra.

Segundo disco

'Girl You Know It's True' sonaba en todas partes. Era 1989 y la pareja participaba en muchos programas de televisión. Allí era más fácil hacer 'playback', pero empezaron a correr rumores sobre una posible trampa. Incluso los humoristas hacían bromas sobre ellos. A pesar de todo, el 21 de febrero de 1990, ganan el Grammy al mejor artista revelación. Sin cantar una sola nota tenían un gramófono. Vendieron 14 millones de discos.

Pilatus y Morvan querían dar un paso más y le propusieron a Fabian grabar un segundo disco cantado por ellos. Se negó. Pero lo que nunca habría imaginado la pareja es que fuera el propio productor el que, en una rueda de prensa en noviembre de 1990, desveló el chanchullo. La misma persona que los había persuadido para mentir al mundo, los vendía. «Sentí que todo finalmente había terminado. Era difícil trabajar así», confesó hace unos años Fabrice.

Tuvieron que devolver el Grammy, enfrentarse a demandas y a un futuro incierto. Pilatus entró, como explicó su compañero, en un «modo destructivo». El 2 de abril de 1998, lo encontraron muerto en un hotel de Fráncfort. Murió de sobredosis con 33 años. Morvan se refugió en la música. Vive en Ámsterdam y tiene cuatro hijos. «Con 'Milli Vanilli' puedo cerrar este capítulo en paz», señaló el cantante, que sigue con su carrera.