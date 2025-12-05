HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Rtve

España no irá a Eurovisión 2026 por la participación de Israel: ¿Qué va a pasar con el Benidorm Fest?

La UER ha decidido este jueves que el país hebreo continúe en el festival, por lo que España ha anunciado su retirada

Irene Toribio

Irene Toribio

Viernes, 5 de diciembre 2025, 09:26

Comenta

Este 2026 no reviviremos el icónico «Twelve points to the booty hypnotic», ni experimentaremos, con los nervios a flor de piel, esa angustia y desesperación al ver cómo, votación tras votación, España no aparece en la pantalla de recuentos. Es oficial: España no irá a Eurovisión el próximo año. Por primera vez, desde 1961, nuestro país no participará en el festival europeo. Y ahora muchos se preguntan, ¿qué va a pasar con el Benidorm Fest?

La decisión fue anunciada oficialmente por RTVE después de que se rechazara la petición de retirar a Israel de la competición. A pesar de que cinco países (Irlanda, Países Bajos, Islandia, Eslovenia y España) solicitaron a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) que vetara a Israel en la edición de Eurovisión 2026, que se celebrará en Austria, el país hebreo participará sin restricciones.

«Esta decisión acrecienta la desconfianza de RTVE en la organización del festival y confirma las presiones políticas en torno al mismo», denunció la corporación pública en el comunicado en el que anunció la decisión, donde acusó a la dirección de la UER y de Eurovisión de causar «una de las mayores tensiones internas en la historia de la organización».

Qué va a pasar con el Benidorm Fest

Aunque ahora el objetivo principal de este festival es escoger la candidatura más adecuada y competitiva que represente a España en Eurovisión, no siempre lo fue. Este certamen apuesta por la música nacional del momento, contando tanto con artistas consagrados como con nuevos descubrimientos, y así quiere seguir haciéndolo. De hecho, al igual que hacen otros países como Italia, con su Festival de la Canción de San Remo (del que han salido artistas de la talla de Laura Pausini y Andrea Bocelli), o Suecia, con el Melodifestivalen (donde ABBA se consagró en 1974 antes de su triunfo en Eurovisión), España lanzó en julio de 1959 la primera edición del Festival Español de la Canción de Benidorm, organizado por la Red de Emisoras del Movimiento.

Así, pese a su salida de Eurovisión, mantendremos Benidorm Fest. Poco después de conocerse la ausencia de España en el Festival de Eurovisión en mayo de 2026, el presidente de RTVE, José Pablo López, quiso dejar claro que la salida de Eurovisión no afectará al futuro del Benidorm Fest, que continuará celebrándose en 2026 pese a la ruptura con la UER. «RTVE ha decidido retirarse de Eurovisión, pero nuestro compromiso con Benidorm Fest sigue intacto y redoblaremos nuestros esfuerzos. RTVE trabaja para que este 2026 tengamos el mejor Benidorm Fest de nuestra historia y seguiremos dando lo mejor para su consolidación como el gran festival de la música en España. Benidorm Fest 2026 será sencillamente espectacular», sentenciaba.

Por tanto, el festival se celebrará con normalidad los próximos 10, 12 y 14 de febrero y se podrá seguir en Televisión Española.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Sevilla FC desata la locura en redes con el cartel de su partido ante el CD Extremadura: «Eso es Badajoz»
  2. 2

    La Junta asegura que los funcionarios cobrarán la subida del 2,5% «lo antes posible»
  3. 3

    La Policía Nacional registra el Materno de Badajoz por la desaparición de fentanilo
  4. 4 Trasladan a Madrid a las dos personas con heridas «muy graves» en el incendio en Navalmoral de la Mata
  5. 5 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  6. 6

    Minuto de silencio por la muerte de Toné, el profesor fallecido en un accidente en Logrosán
  7. 7 Un incendio calcina parte de un piso en San Roque
  8. 8 Feijóo en Extremadura: del mitin en Don Benito al partido de Copa del Rey en Almendralejo
  9. 9 Trasladan a Madrid a las dos personas heridas muy graves en el incendio del Cerro
  10. 10

    El policía nacional herido en Aldea Moret evitó «una agresión mortal» a otro agente de paisano, según Jupol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy España no irá a Eurovisión 2026 por la participación de Israel: ¿Qué va a pasar con el Benidorm Fest?

España no irá a Eurovisión 2026 por la participación de Israel: ¿Qué va a pasar con el Benidorm Fest?