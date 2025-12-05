España no irá a Eurovisión 2026 por la participación de Israel: ¿Qué va a pasar con el Benidorm Fest? La UER ha decidido este jueves que el país hebreo continúe en el festival, por lo que España ha anunciado su retirada

Irene Toribio Viernes, 5 de diciembre 2025, 09:26 | Actualizado 09:35h. Comenta Compartir

Este 2026 no reviviremos el icónico «Twelve points to the booty hypnotic», ni experimentaremos, con los nervios a flor de piel, esa angustia y desesperación al ver cómo, votación tras votación, España no aparece en la pantalla de recuentos. Es oficial: España no irá a Eurovisión el próximo año. Por primera vez, desde 1961, nuestro país no participará en el festival europeo. Y ahora muchos se preguntan, ¿qué va a pasar con el Benidorm Fest?

La decisión fue anunciada oficialmente por RTVE después de que se rechazara la petición de retirar a Israel de la competición. A pesar de que cinco países (Irlanda, Países Bajos, Islandia, Eslovenia y España) solicitaron a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) que vetara a Israel en la edición de Eurovisión 2026, que se celebrará en Austria, el país hebreo participará sin restricciones.

«Esta decisión acrecienta la desconfianza de RTVE en la organización del festival y confirma las presiones políticas en torno al mismo», denunció la corporación pública en el comunicado en el que anunció la decisión, donde acusó a la dirección de la UER y de Eurovisión de causar «una de las mayores tensiones internas en la historia de la organización».

Qué va a pasar con el Benidorm Fest

Aunque ahora el objetivo principal de este festival es escoger la candidatura más adecuada y competitiva que represente a España en Eurovisión, no siempre lo fue. Este certamen apuesta por la música nacional del momento, contando tanto con artistas consagrados como con nuevos descubrimientos, y así quiere seguir haciéndolo. De hecho, al igual que hacen otros países como Italia, con su Festival de la Canción de San Remo (del que han salido artistas de la talla de Laura Pausini y Andrea Bocelli), o Suecia, con el Melodifestivalen (donde ABBA se consagró en 1974 antes de su triunfo en Eurovisión), España lanzó en julio de 1959 la primera edición del Festival Español de la Canción de Benidorm, organizado por la Red de Emisoras del Movimiento.

Así, pese a su salida de Eurovisión, mantendremos Benidorm Fest. Poco después de conocerse la ausencia de España en el Festival de Eurovisión en mayo de 2026, el presidente de RTVE, José Pablo López, quiso dejar claro que la salida de Eurovisión no afectará al futuro del Benidorm Fest, que continuará celebrándose en 2026 pese a la ruptura con la UER. «RTVE ha decidido retirarse de Eurovisión, pero nuestro compromiso con Benidorm Fest sigue intacto y redoblaremos nuestros esfuerzos. RTVE trabaja para que este 2026 tengamos el mejor Benidorm Fest de nuestra historia y seguiremos dando lo mejor para su consolidación como el gran festival de la música en España. Benidorm Fest 2026 será sencillamente espectacular», sentenciaba.

Por tanto, el festival se celebrará con normalidad los próximos 10, 12 y 14 de febrero y se podrá seguir en Televisión Española.