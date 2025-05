Lolita, sobre la muerte de Carmen Sevilla: «Mi madre y tú estaréis juntas de nuevo»

Sara Rubio Miércoles, 28 de junio 2023, 10:27 | Actualizado 10:41h. Comenta Compartir

La actriz y presentadora apodada como 'La novia de España', Carmen Sevilla, falleció anoche a los 92 años en el hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (Madrid) dejando un profundo vacío en el mundo del cine y un sentimiento de desolación entre sus familiares, amigos y conocidos. Las reacciones a su muerte no se han hecho esperar, personalidades del mundo del cine, del teatro y de la política han lamentado su fallecimiento.

Los mensajes más emotivos han llegado de la mano de Lolita y Rosario, hijas de Lola Flores, una de las mejores amigas de Carmen Sevilla. Ambas tenían una relación especial, y, lejos de existir celos profesionales, entre ellas solo había palabras de cariño y de admiración. Trabajaron juntas en varias películas y Carmen acompañó a Lolita en su primera gira por latinoamérica. Cuando Lola murió el 16 de mayo de 1995, Carmen estuvo presente en todo momento mostrando un apoyo incondicional a su familia.

«Te has ido, en silencio, tengo que agradecerte tantas cosas Carmen, desde que era una niña, me descubriste America y estuviste a nuestro lado, a mi lado en los momentos más difíciles y más bonitos de mi vida, ya te echaba de menos hace tiempo, pero ahora sé que te has ido y es un palo muy grande, siempre fuiste de mi familia, así lo decía mi madre, tu amiga del alma, ahora ya estaréis juntas de nuevo.», escribía Lolita en su cuenta de instagram acompañando el mensaje de una foto de ella, Carmen y su hermana Rosario. Además, ha añadido unas palabras de cariño para su hijo Augusto: «lo siento mucho, muchísimo, y tú lo sabes, te daria un abrazo largo y un beso gigante, se te va tu madre, para el mundo Carmen Sevilla, única e irrepetible».

Por su parte, Rosario, que era su ahijada, ha señalado: «Se ha ido mi madrina, una artista grande de las grandes, belleza inigualable y un corazón enorme. En mi corazón vivirá para siempre».

El cantante Raphael también ha mostrado su dolor con una foto de ambos y un mensaje: «Carmen, mi Carmen, nuestra Carmen... ¡Jamás te olvidaré!». Su amiga, Norma Duval, ha indicado: «Siempre estarás en mi corazón, cuántos recuerdos juntas. DEP. Te quiero». «Te llevaste la alegría al cielo. Eterna Carmen», ha señalado Ana Obregón.

El actor Santiago Segura también se ha despedido de la actriz: «Adiós a Carmen Sevilla, una actriz cautivadora, de una belleza irrepetible, una mujer luminosa, divertida, con un gran sentido del humor. Su simpatía conquistó también al público televisivo en su última etapa profesional… y se ha ido tras años de padecer Alzheimer. DEP.» Agustín Bravo, su compañero de 'Telecupón' ha puesto una foto de la presentadora en redes sociales lanzando un beso al aire y la ha acompañado con un texto que reza: «Así mandamos besos al cielo querida Carmela».

Tanto la Unión de Actores y Actrices como el Archivo de RTVE han lamentado la pérdida de Carmen en sus redes sociales. Y desde la La Academia de Cine han publicado un emotivo artículo.

Desde el mundo de la política también han llegado los mensajes de cariño. La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha asegurado que «en la memoria sentimental y cultural de este país, y en el cariño de mucha gente, habrá siempre un lugar para Carmen Sevilla» a lo que ha añadido que «ella puso rostro, voz y talento artístico a películas y canciones que seguirán atravesando el tiempo, de la mano de su imborrable mito».

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha apuntado que «nos deja un artista en mayúscula, una mujer pionera que revolucionó el cine y la televisión española». Por su parte, Juanma Moreno ha recordado que «Carmen Sevilla le dibujó una sonrisa de ternura a España con su entrañable forma de ser. Y deslumbró con el talento propio de una de las grandes referentes de la televisión, la canción y el cine español.»