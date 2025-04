Tony Wheeler, el trotamundos que lo cuenta todo

José Antonio Guerrero Madrid Sábado, 10 de junio 2023, 00:53 | Actualizado 07:06h. Comenta Compartir

Hace 50 años, un veinteañero Tony Wheeler y su mujer, Maureen, decidieron hacer el viaje de su vida con cuatro duros en el bolsillo y ... muchas ganas de aventura, y sin saber que aquella odisea por Europa, Asia y Australia les llevaría a crear la icónica guía de viajes 'Lonely Planet', una 'biblia' con el inquieto espíritu del trotamundos que ya va por los 150 millones de ejemplares, mil títulos publicados y 200 destinos. Para celebrar el medio siglo de vida de aquella primera 'Across Asia on the cheap' (A través de Asia a bajo precio), las guías ideadas por los Wheeler viven su particular revolución: se actualizan con nuevos contenidos y destinos, ofrecen experiencias menos conocidas, y dedican más espacio al proceso de planificación del viaje.

También buscan rutas más respetuosas con el medio ambiente, algo en lo que Tony está más que concienciado. A sus 76 años y apartado de la gestión editorial, el padre de las 'Lonely Planet' sigue siendo un culo inquieto que salta de país en país (ha pisado 150 de los 195 que hay en el mundo) y ha observado que el nuevo viajero desea ser más respetuoso con el entorno y se esfuerza por conectar con las comunidades locales, «y eso es muy bueno». A su juicio, hay viajeros que se definen por su actividad y que entre comer una exquisitez como la sopa de tiburones, que supone masacrar unos cuantos escualos, o bucear cerca de ellos, «está claro» lo que debe prevalecer. Dice el viejo hippie que si empezara de cero, sus guías serían más bien como un blog, pero conservarían el nombre de lonely (solitario) «porque sigue habiendo lugares en este planeta donde no hay gente». Y se apuesta una pinta a que algún día habrá una 'Lonely Planet' de Marte, «que seguramente escribirá Elon Musk». En cuanto a lo de viajar solo o en compañía, este inglés con residencia en Melbourne encuentra ventajas en ambos casos. «Con tu pareja o amigos siempre tienes alguien con quien hablar sobre lo que has visto, pero es verdad que cuando viajas solo no discutes con nadie». Gusto por el papel En la era de los móviles con conexión a internet, Wheeler descarta que estemos ante el ocaso de las guías de papel. «Yo creo que siguen funcionando», y prueba de ello es que sus nuevos formatos llegarán a las librerías este julio con la renovada edición de 'Sicilia' y un destino inédito, 'Creta'. Y en otoño las de Florencia, Praga, Mallorca o Finlandia, entre otras. Tony ha ido cambiando de preferencias, y lo que no le llenaba de joven le agrada ahora. Puestos a elegir cae rendido ante cualquier destino que maride mar, montaña y gastronomía. «Comer algo rico mientras disfruto de un paisaje maravilloso es lo que más me gusta», dice sin precisar un lugar para no herir sensibilidades, aunque se ha declarado un enamorado de Extremadura. Eso sí, asegura que si un día averigua dónde reposa el Santo Grial o en qué rincón del mundo se esconde la última tribu sin contacto con la civilización, lo contará en su mítico sello. «Las guías también se escriben para revelar secretos», apostilla.

