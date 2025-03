Dani Martín anuncia nueva gira en 2025 y agota cinco conciertos en Madrid

Colpisa Martes, 5 de marzo 2024, 16:10 Comenta Compartir

Dani Martín lo ha vuelto a hacer. Tras un tiempo alejado de los escenarios, el cantante ha anunciado una gira mundial para celebrar sus 25 años en la música. Y para empezar por todo lo alto, ya ha sacado a la venta seis fechas para Madrid de las que cinco están completamente agotadas y la última, a punto.

'25 p*t*s años' es el nombre de su próxima gira que anunció hace menos de 24 horas con un vídeo en el que se ve a una persona escapando mientras es captado por una cámara de seguridad. Además, el mensaje es un dardo hacia los medios de comunicación «sigo en el centro de donde me metieron algunos medios de comunicación!». Mucho se rumoreó sobre su estado de salud mental y sobre si iba o no a abandonar la música, pero finalmente y para la alegría de todos sus incondicionales esto no ha sido así y el ex del Canto del Loco está de vuelta.

Su última canción se publicó en pasado 19 de febrero y se llama 'Ester Expósito', una canción que sorprendió muchísimo ya que habla de la actriz. «He visto a Ester Expósito, que no la conozco en persona y me tiene muy loco, la miro a ver si me mira y pasa de todo», entona en uno de los versos de la letra.

Como era de esperar, muchos de sus seguidores han expresado su alegría por el regreso del artista a los escenarios después de que hace un par de años anunciase su retirada temporal. «Nos vemos en unos años, sed felices... Pienso seguir siendo quien soy, sólo voy a mejorar como persona. Hasta luego, hasta siempre, hasta cuando surja de verdad. Gracias. Blackout », escribía el cantante a través de sus redes sociales.

Otros, por el contrario, han expresado su disgusto porque Madrid sea la única ciudad española que visitará durante la gira. «Feísimo que sea solo en Madrid…», escribía una de las usuarias de X, conocida anteriormente como Twitter.