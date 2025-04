Marta Nieto protagonizará la nueva película de Jaime Chávarri

Iker Cortés Madrid Jueves, 10 de febrero 2022 | Actualizado 11/02/2022 20:06h. Comenta Compartir

Diecisiete años después de su última película, el director Jaime Chávarri (Madrid, 1943) prepara un nuevo largometraje titulado 'La manzana de oro', que estará protagonizado por Marta Nieto (Murcia, 1982). El director ha desvelado el primer nombre del reparto coral de la cinta durante la conversación que él y la actriz han mantenido en el CaixaForum de Madrid, en el ciclo que la agencia de noticias Colpisa ha preparado con motivo de su 50 aniversario.

«Llevaba mucho tiempo sin querer hacer películas porque todo el sistema de producción ha cambiado radicalmente y porque pensaba que lo que me interesaba a mí ya no le interesaba a nadie», ha explicado hacia el final del diálogo. Sin embargo, dice, «tuve la fortuna de que un productor mágico, que quería trabajar como yo he trabajado toda la vida, apareciese con un proyecto que me ha entusiasmado». Se trata de la adaptación de 'Ávidas pretensiones', la novela que Fernando Aramburu publicó en 2014 y que para la adaptación cambiará su título por el de 'La manzana de oro'. «Es un encargo, como todo lo que he hecho siempre. Pero me empezó a gustar muchísimo y me di cuenta de que sí me apetecía y de que si tenía ganas y me sentía con fuerzas de dirigir», ha explicado. «Y empezamos a manejar un reparto donde, para mi felicidad, entró esta señora», ha apostillado señalando a la protagonista de 'Madre' (Rodrigo Sorogoyen, 2019). «Y para la mía», ha respondido ella.

Chávarri quiere rodar en diferentes zonas de Galicia esta historia ambientada en unas jornadas poéticas que le sirven a Aramburu para realizar una mordaz crítica del panorama literario y sus protagonistas, donde las miserias del mundillo literario y editorial salen a la luz.

Puedes escuchar el encuentro completo en este podcast:

Pero el de 'La manzana de oro' no es el único proyecto que la actriz tiene entre manos. Nieto está cerrando el guion de 'La mitad de Ana', su primer largometraje como directora, una cinta que contará, desde el punto de vista de una madre, la historia de un niño trans de unos siete años desde que el pequeño se lo dice a su madre hasta la transición. Su intención es comenzar a rodarlo «en la primavera del año que viene o si no, a finales de este año, aunque me gustaría que fuera en primavera para tener más tiempo», ha detallado.

Una relación de confianza

Más allá del asunto noticioso, la conversación, titulada 'Lecciones de cine' y moderada por Andrea Morán, redactora de podcasts en Vocento y responsable del podcast de cine 'La mirada encendida', permitió a Chávarri y Nieto reflexionar acerca del septimo arte y de la industria audiovisual. Dijo el responsable de 'Las bicicletas son para el verano' y también profesor que envidia la relación que tienen los chavales con el cine. «Tienen menos prejuicios y filtros, y yo a veces siento placeres culpables». Por eso «aprendo de ellos y les acribillo a preguntas».

«A mí lo que más me ha ayudado es entender el poder de la imagen. Una imagen contiene en sí misma muchísima información que no es solo la que aporta el actor o las palabras escritas o el plano que el director ha escogido, sino el color, la ropa... Todos los elementos están contando algo y para mi como actriz entender qué está contando ese personaje en ese momento es muy importante para no sobreactuar», explicaba por su parte Marta Nieto.

Curiosamente los dos han estado al otro lado del proceso, Chávarri como actor y Nieto, ahora, como directora. «Yo con Almodóvar aprendí a desnudarme», explicaba Chávarri divertido, que recordó su trabajo en '¿Qué he hecho yo para merecer esto?' (1984) junto a Carmen Maura y Verónica Forqué. «Ellas fueron las que me dieron valor para hacer la escena», apuntó quien asegura que disfruta poniéndose delante de la cámara, pero que puede vivir sin ello.

Como actriz, Nieto aseguró que en la relación con un director siempre busca «confianza absoluta». «Necesito que un director sepa lo que quiere contar», explicó. Y es que en alguna ocasión le ha tocado lidiar con realizadores que «tenían miedo a decir que no o al conflicto». Por su parte, Chávarri comentó que cuando rueda una escena no quiere que los actores hagan exactamente lo que él ha pedido. «Empieza a funcionar de verdad cuando juegan con la escena y, sabiendo lo que yo quiero, comienzan a sentirse libres».

«No me gustan mis películas»

Hubo tiempo incluso para algunas confesiones. El director de películas como 'Las cosas del querer' o 'Besos para todos' comentó que, en su caso, las películas acaban prácticamente con el rodaje y el montaje. «Todo lo demás es un suplicio. En las mezclas, ya me sé la película de memoria y no la disfruto, aunque saber que puedes llevar un equipo de cien personas sin problemas es glorioso, una sensación orgásmica. Debe ser lo que siente los jefes de Estado», dice quien asegura que siempre tendrá un pie en el underground. Llegó incluso a decir que no le gustan sus películas y que jamás las vuelve a ver, aunque sí que las recupera a través del público. En este sentido, Nieto también dejó caer que una vez ha rodado, trata de no ser muy dura consigo misma.

Sobre los premios, ahora que los Goya están a la vuelta de la esquina, el realizador anotó que «son agradabilísimos», pero que siempre tiene la sensación de que cuando le dan uno «es porque he conseguido engañarlos». «Son calor para el alma -aportó Nieto-, pero también algo muy perverso, aunque ayudan a dar visibilidad a ciertas películas».

Finalmente, la irrupción de las plataformas en la industria del cine y las series, tambien tuvo su hueco en la conversación. Contó Chávarrí que renunció a las salas de cine «hace muchos años». «Me hice con un buen equipo de ciene en casa y veo mucho», dijo. El cineasta recomendó Filmin y FlixOlé, aunque tampoco le debe dar mucho uso porque reconoció que cuenta con más de 6.000 películas en DVD y Blu-ray.

El ciclo 'La Conversación', un espacio de reflexión y análisis organizado por Colpisa con la colaboración de Fundación 'la Caixa' y el patrocinio de Cepsa, con motivo del 50 aniversario de la primera agencia privada de información en España, continuará el próximo 10 de marzo en el CaixaForum.