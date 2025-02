Paula Rego, pintora magistral y rebelde, muere a los 87 años

Miguel Lorenci Madrid Miércoles, 8 de junio 2022, 13:38 | Actualizado 18:37h. Comenta Compartir

El mundo del arte llora la muerte de Paula Rego, la mejor pintora lusa del último sigo, fallecida este miércoles en Londres a los 87 años. Su descarnada, rebelde y magnética pintura brilla estos días en el museo Picasso de Málaga, que exhibe 80 de sus mejores obras hasta el 21 de agosto. «Murió en paz rodeada de su familia tras una breve enfermedad», confirmó la galería Victoria Miro en Twitter.

Con pasaporte británico y homenajeada hace poco en la Tate Britain con otra gran retrospectiva, Rego desafió los estereotipos de género y denunció los abusos de poder y contra la mujer en unas viscerales obras plenas de fantasmagorías y de un sombrío realismo mágico.

Nacida en 1935 en Lisboa en una familia liberal, con la dictadura de Antonio Salazar comenzó a expresar sus inquietudes a través del arte con telas como 'El interrogatorio', una desgarradora representación de la tortura pintada cuando solo tenía 15 años. Su padre, antifascista, no quiso ver a su hija confinada en el Portugal salazarista y la envió a estudiar a Londres. En la Slade School of Fine Art conoció al pintor británico Victor Willing, quien sería su esposo hasta su muerte en 1988.

A caballo entre Lisboa y Londres, en 1976, dos años después del fin de la dictadura, Rego se instaló para siempre en Inglaterra con sus tres hijos. Con exposiciones individuales y reconocimientos en todo el mundo, fue la primera artista residente en la National Gallery, que exhibe sus murales con carácter permanente.