Cancelado el lanzamiento del Miura 1 por las ráfagas de viento

Jon Garay Miércoles, 31 de mayo 2023, 06:02 | Actualizado 11:06h. Comenta Compartir

Raúl Torres, uno de los fundadores de PLD Space, la empresa alicantina que ha construido el Miura1, parecía curarse en salud horas antes del lanzamiento del cohete que debía poner a España en la carrera espacial al convertirse en el décimo país con capacidad para mandar satélites al espacio. «Todas las posibilidades están encima de la mesa, incluyendo el éxito. Despegar y no destrozar la plataforma será clave. Esperamos tener la suerte del principiante, y, si no, recoger la máxima información para el futuro». El mensaje recordaba al de Elon Musk con las primera prueba de vuelo del Starship, el artilugio espacial más grande y potente jamás creado. El extravagante magnate norteamericano prometía emoción pero advertía de que era probable que algo saliera mal. En su caso, la cuenta atrás se paró a 40 segundos del lanzamiento porque una válvula se había congelado. En el caso del Miura, han sido las ráfagas de viento en altura las que han impedido la operación. Según ha anunciado la empresa, se analizarán las posibilidades para hacer una nueva tentativa en las próximas semanas.

🔴 Cancelamos primer intento de lanzamiento de #MIURA1 debido a vientos en altura entre el km8 y 12, mayores de los recomendados por seguridad. Volveremos con más información de la próxima ventana.



Gracias y #VamosMIURA! — PLD Space (@PLD_Space) May 31, 2023

Antes de la cancelación definitiva, anunciada a las 8.30 horas, un problema técnico había paralizado la cuenta atrás en el campo de tiro militar del Médano del Loro, en Huelva. A las 6.40 horas, la empresa informaba de un «comportamiento anómalo» en la carga del oxígeno líquido. «Analizando un comportamiento anómalo en el reservorio principal de LOX de la plataforma de lanzamiento. El proceso está siendo anormalmente lento», informaba Torres, director también del lanzamiento, en sus redes sociales. Fueron unos minutos de incertidumbre que finalmente se subsanaron hasta que las condiciones atmosféricas echaron al traste con este primer ensayo.

La maniobra de despegue de un cohete exige una velocidad del viento en superficie no superior a los 20km/h, la atmósfera tiene también que estar calmada en altura y no debe haber ninguna tormenta próxima. Ha sido el segundo de estos requisitos, con velocidades superiores a 20m/s y rachas de hasta 30m/s entre los kilómetros 8 y 12, el que no ha permitido dar luz verde al lanzamiento. «La prudencia nos pide no avanzar», subraya el cofundador junto a Raúl Verdú de PLD Space, creada en 2011 cuando tenían solo 23 y 22 años respectivamente.

Hemos estado toda la noche monitorizando los vientos en altura, con valores superiores a 20m/s y rachas de hasta 30m/s entre los km 8 y 12. La prudencia nos pide no avanzar. Gracias a todos y en particular al equipo de @intaespana CEDEA por su colaboración. #VamosMIURA! https://t.co/YPE10lD4TI — Raúl Torres🇪🇸 (@RaulTorresPLD) May 31, 2023

Una plataforma de pruebas para el Miura 5

El Miura 1, bautizado así en honor a la reconocida raza de toros española, mide 12,5 metros -lejos de los 120 del Starship de Musk- y está diseñado para elevar cargas útiles de 250 kilos a más de 150 kilómetros de altura. En este primer vuelo, que debería durar unos doce minutos, llevaba 100 kilos de material del Centro Alemán de Tecnología Espacial Aplicada y Microgravedad a una altura máxima de 153 kilómetros.

De haber podido despegar, el artilugio habría realizado un vuelo parabólico para a continuación iniciar el regreso, maniobra que realiza a 2.700 kilómetros por hora. Para frenar su descenso cuenta con un paracaídas que amortigua su impacto en el océano, donde le esperaban el barco de recuperación, el 'Libertad 6', y otro de apoyo, el 'Nervio'. Y es que el Miura está concebido para ser reaprovechable, un aspecto clave para ahorrar costes en una industria como la aeroespacial, sustentada hasta hace pocos años con el músculo financiero de potencias como Estados Unidos, Rusia y China e impulsada ahora por millonarios como el citado Musk o Jeff Bezos, fundador de Amazon. «Hasta hoy, de los sesenta cohetes que se han desarrollado en el mundo, solo dos compañías los han hecho reutilizables: Space X -compañía de Musk-, y Blue Origin -de Bezos-. Nuestro cohete fue concebido así desde el principio. De Miura 1 se podrán recuperar un 60% de sus componentes», destaca Ezequiel Sánchez, presidente ejecutivo de PLD Space.

Antes de la tentativa de hoy, el cohete ha tenido que pasar varias pruebas. La más reciente tuvo lugar el miércoles 17 de mayo, cuando superó con éxito un 'hot test' (encendido estático) de cinco segundos. Antes, en septiembre, se hicieron varios ensayos de validación de funcionamiento y tres encendidos estáticos de 5, 20 y 122 segundos. Este último, conocido como test de misión de vuelo, simula todas las condiciones de un lanzamiento real, solo que sin llegar a volar.

El Miura 1 es una plataforma de pruebas para el verdadero objetivo de la empresa, el Miura 5, un vehículo orbital tres veces más alto -alcanza los 34,4 metros- y con capacidad para transportar 540 kilos de carga. Se espera que pueda despegar en 2024 desde Kourou, en la Guayana Francesa. PLD Space, que cuenta con más de un centenar de empleados e instalaciones en Elche, Teruel y Huelva, ha logrado ya más de 60 millones de euros de inversión para impulsar su proyecto del sector espacial y esperan alcanzar una facturación de hasta 150 millones de euros anuales.

Aeropuerto de Teruel Bancos de ensayos de cohetes Elche Sede de PLD El Arenosillo Plataforma de lanzamiento Zona de carga útil Capaz de cargar con 100 kg hasta en cuatro compartimentos. Diseñado para albergar experimentos en microgravedad durante 3-4 minutos. El vuelo completo dura 12 minutos. 25 kg por compartimento Alimentación de 28V Flujo de datos de 0,8 Mb/s 16GB de almacenamiento Aviónica Sistemas de telemetría Gestión de la distribución de la carga Motores TVC y RCS 12,5 m de longitud 70 cm de diámetro 2.550 kg de masa en el momento del despegue Tanques de combustible Recipiente de presión de helio recubierto de material compuesto Tanque de oxígeno líquido criogénico (1.100 l a -182ºC) Tanque de queroseno (600 l) Sistema de propulsión Motor TEPREL-B desarrollado por PLD Space Probado durante 122 segundos (tiempo necesario para el vuelo) Menos de 5G de aceleración durante el ascenso Una de las más de 100 pruebas del motor Reutilizable El sistema está diseñado para poder ser rescatado tras amerizar, lo que permitirá recuperar los dispositivos mandados al espacio y el propio cohete lanzador, que se reutiliza. Aeropuerto de Teruel Bancos de ensayos de cohetes Elche Sede de PLD El Arenosillo Plataforma de lanzamiento Zona de carga útil Capaz de cargar con 100 kg hasta en cuatro compartimentos indpendientes Diseñado para albergar experimentos en microgravedad durante 3-4 minutos. El vuelo completo dura 12 minutos. 25 kg por compartimento Alimentación de 28V Flujo de datos de 0,8 Mb/s 16GB de almacenamiento Aviónica Sistemas de telemetría Gestión de la distribución de la carga Motores TVC y RCS 12,5 m de longitud 70 cm de diámetro 2.550 kg de masa en el momento del despegue Tanques de combustible Recipiente de presión de helio recubierto de material compuesto Tanque de oxígeno líquido criogénico (1.100 l a -182ºC) Tanque de queroseno (600 l) Sistema de propulsión Motor TEPREL-B desarrollado por PLD Space Probado durante 122 segundos (tiempo necesario para el vuelo) Menos de 5G de aceleración durante el ascenso Una de las más de 100 pruebas del motor Reutilizable El sistema está diseñado para poder ser rescatado tras amerizar, lo que permitirá recuperar los dispositivos mandados al espacio y el propio cohete lanzador, que se reutiliza. Aeropuerto de Teruel Bancos de ensayos de cohetes Elche Sede de PLD El Arenosillo Plataforma de lanzamiento Zona de carga útil Capaz de cargar con 100 kg hasta en cuatro compartimentos. Compartimentos independientes Diseñado para albergar experimentos en microgravedad durante 3-4 minutos. El vuelo completo dura 12 minutos. 25 kg por compartimento Alimentación de 28V Flujo de datos de 0,8 Mb/s 16GB de almacenamiento Aviónica Sistemas de telemetría Gestión de la distribución de la carga Motores TVC y RCS 2.550 kg 12,5 m de masa en el momento del despegue de longitud Depósitos de combustible Recipiente de presión de helio recubierto de material compuesto Tanque de oxígeno líquido criogénico (1.100 l a -182ºC) Tanque de queroseno (600 l) 70 cm de diámetro Sistema de propulsión Motor TEPREL-B desarrollado por PLD Space Probado durante 122 segundos (tiempo necesario para el vuelo) Menos de 5G de aceleración durante el ascenso Una de las más de 100 pruebas del motor Reutilizable El sistema está diseñado para poder ser rescatado tras amerizar, lo que permitirá recuperar los dispositivos mandados al espacio y el propio cohete lanzador, que se reutiliza. Aeropuerto de Teruel Bancos de ensayos de cohetes Elche Sede de PLD El Arenosillo Plataforma de lanzamiento Zona de carga útil Capaz de transportar 100 kg hasta en cuatro compartimentos. Compartimentos independientes Diseñado para albergar experimentos en microgravedad durante 3-4 minutos. El vuelo completo dura 12 minutos. 25 kg por compartimento Alimentación de 28V Flujo de datos de 0,8 Mb/s 16GB de almacenamiento Aviónica Motores TVC y RCS Sistemas de telemetría Gestión de la distribución de la carga 2.550 kg de masa en el momento del despegue 12,5 m de longtiud Depósitos de combustible Recipiente de presión de helio recubierto de material compuesto Tanque de oxígeno líquido criogénico (1.100 l a -182ºC) Tanque de queroseno (600 l) Reutilizable 70 cm El sistema está diseñado para poder ser rescatado tras amerizar, lo que permitirá recuperar los dispositivos mandados al espacio y el propio cohete lanzador, que se reutiliza. de diámetro Sistema de propulsión Motor TEPREL-B desarrollado por PLD Space (Tecnología Española de Propulsión Reutilizable Espacial para Lanzadores) Probado durante 122 segundos (tiempo necesario para el vuelo) Menos de 5G de aceleración durante el ascenso Una de las más de 100 pruebas del motor