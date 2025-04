¿Qué tiempo hará el primer fin de semana de fiesta?

Faltan horas para comenzar el Carnaval de Badajoz y muchos pacenses y visitantes están pendientes del cielo esperando que se descarte la posibilidad de ... precipitaciones. Según la Agencia Estatal de Meteorología, la probabilidad de lluvias para el fin de semana es del 25% para el sábado y 0% para el domingo. Este porcentaje que indica que es poco probable que estas lluvias lleguen a producirse, comenta el meteorólogo Marcelino Núñez, director de la Aemet en Extremadura.

Nuñez explica a HOY que la probabilidad de un 25% de lluvias para el fin de semana refleja que no se trata de una previsión con diagnóstico certero. «Existe la posibilidad de que caigan unas gotas, pero, de ser así, sería muy poco significativo y no alterarían la fiesta del fin de semana porque como digo solo serían unas gotas, por lo que no hay que temer a las lluvias».

Tiempo desagradable en Carnaval

El sábado y el domingo habrá nubes y por la noche no se superaran los 9 grados. Por el día en cambio, las máximas llegarán a los 19 grados en las horas centrales del sábado y 20 el domingo. Además, no habrá rachas de viento importantes, lo que significa que «el tiempo será bueno», aclara Marcelo Núñez.

Posibles cambios a partir del martes

La previsión no es tan buena a partir de la semana que viene, cuando el clima empeorará debido a la presencia de una borrasca que aparentemente presenta más frentes activos que afectará a casi toda la mitad de la península. Lo que se traduce en mayores probabilidades de precipitaciones importantes. «Aunque esto no nos permite predecir si afectará a la fiesta en la calle, ya que conviene determinarlo con un margen de cuatro o cinco días», explica.

Pese a estas inclemencias, el clima actual «es el habitual que se corresponde con el mes de febrero», afirma el meteorólogo. Con sol, temperaturas frías y pocas lluvias. En este sentido Núñez afirma que espera que llueva en los próximos meses, pues pese a que diciembre ha sido lluvioso y enero ha sido normal si no se recoge la suficiente cantidad de agua en los próximos meses es probable que haya déficit de agua en los embalses extremeños el próximo verano.