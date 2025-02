Este es el orden de las preliminares del concurso de murgas de Badajoz

Haciendo aún la digestión de los últimos polvorones, los murgueros de Badajoz han desayunado este sábado en la Plaza Alta. Rodeados de las antigüedades que ... se exponen cada primer sábado de mes, han comenzado a sentir la adrenalina del concurso de murgas al conocer que Los yo no salgo serán los primeros en subir al López de Ayala el próximo lunes 6 de febrero.

El sorteo del orden del COMBA 2023 había sido convocado para las 12 del mediodía y los primeros en llegar a las Casas Consistoriales fueron Los excusados de Valverde de Leganés. Debutan este año y han ocupado las dos sillas que en otros actos están reservadas a las autoridades: en primera fila justo enfrente del pequeño estrado en el que se ha realizado el sorteo.

Poco después llegaron Los Guadalupines, que este año se estrenan también en el concurso absoluto. Y al lado se ha sentado uno de los componentes de Los Mirindas, veteranos en el certamen.

Lo que se jugaban este sábado era el orden de actuación en un concurso que nadie quiere abrir y en el que es mejor actuar el último de la noche, puesto reservado a los cabeza de serie. Aunque lo que definitivamente marca es la calidad de las voces, las letras y las guitarras.

Antes de las 12 ya estaba el salón a la mitad y al comienzo del concurso no se cabía. Había expectación y uno de los miembros de Al Maridi soñaba con actuar el miércoles en última posición. «Lo mejor es estar justo a la mitad del concurso».

El certamen de este año contará con 24 murgas y la fase preliminar se celebrará del lunes 6 de febrero a viernes 10 con cinco agrupaciones cada día. Tres cantarán antes del descanso y dos, después. El último día, el viernes, sólo habrá cuatro murgas y mientras delibera el jurado saltarán a las tablas del López las dos únicas murgas juveniles que se han presentado a concurso. «Les queremos dar más protagonismo», ha explicado el concejal.

Con esta decisión ha habido unanimidad pero no ha sucedido lo mismo cuando Gutiérrez ha comunicado que la semifinal de cada día sería cerrada por uno de los primeros cinco clasificados del año 2022. La decisión no gustó a los sextos, también finalistas, razón por la que el concejal propuso que el lunes hubiese dos cabezas de serie «por ser el día más frío»: uno actuaría el primero y el otro el último. Tampoco esta propuesta convenció, por lo que se ha decidido que saliesen el lunes en cuarto y quinto lugar.

Solventada esta cuestión, comenzó el sorteo y la suerte ha querido que los encargados de abrir sean los Yo no salgo, que actuarán con el título Los de la barra libre. Tras ellos irán los Charramangueros: los valientes y en tercera posición, Los Guadalupines. Después del descanso los dos cabezas de lista: Al Maridi (Los que dan gato por liebre) y Las Chimixurris.

Uno de los días más esperados será el miércoles, jornada en la que actuará en tercer lugar la murga llegada desde Cádiz, El Don Juan de tus detalles. Ese día también estarán Los Camballotas (Los chicos del corro).

Antonio Cava, de Los yo no salgo, recibía con tranquilidad la noticia de que ellos abrirían el concurso. «Este año vamos con tiempo, no tenemos problema por actuar los primeros. El año pasado no salimos porque no veíamos claro que hubiese concurso, pero este año volvemos con ganas y no nos importa ser los primeros».

Antonio Cava, que acudió a las Casas Consistoriales acompañado de su hijo Alberto, no dudó en levantarse y saludar repetidamente al auditorio inclinando su cuerpo hacia adelante cuando la bola de su agrupación fue extraída del bombo. Y el aplauso sonó atronador, había encajado con simpatía una posición que nadie quiere.

La murga que actuará el viernes en última posición será la fusión de Los Niños y Murallitas. Este año serán Los Noveleros y es seguro que volverán a sorprender. Las quince mejores murgas pasarán a las semifinales, que se celebrarán del lunes 13 al miércoles 15, y la gran final será el viernes 17 de febrero.

Con este sorteo se iniciará el Carnaval de Badajoz 2023, una fiesta que este año se prolongará durante dos fines de semana. El orden de actuaciones influirá, pero lo verdaderamente importante será aparecer en el ranking final y subir al primer puesto.

El año pasado la gloria fue para 'Los Muraniños' con su espectacular actuación titulada 'Este concurso lo vamos a ganar'. El segundo premio recayó en Al Maridi, triunfadores en 2020 y 2019. Y tras ellos se situaron Los Water Closet (3º), Marwan (4º), Las Chimixurris (5ª) y Los Camballotas (6º).

Cuando en 2022 todos ellos subieron al escenario, todavía estaba presente el miedo al contagio por covid. Este año, por fortuna, las restricciones han desaparecido del todo y Badajoz se prepara para vivir un carnaval como los de siempre. Por cierto, este domingo 8 de diciembre, a las 12 del mediodía, se celebrará el sorteo para organizar el concurso de comparsas. Segundo acto de un carnaval que se presenta interesante.

Concurso de Murgas 2023 Orden de actuaciones de la fase preliminar

LUNES 6

1. LOS YO NO SALGO (LOS DE LA BARRA LIBRE)

2. CHARRAMANGUEROS: LOS VALIENTES

3. MURGA LOS GUADALUPINES (OYE MI CANTO)

4. AL MARIDI (LOS QUE TE DAN GATO POR LIEBRE)

5. LAS CHIMIXURRIS

MARTES 7

6. MURGUER QUEEN

7. LOS OKUPAS (LOS CHUNGOS)

8. DE TURUTA MADRE (LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS)

9. LOS ROMPECORAZONES (LOS 3W)

10. MARWAN CHILLIQUI (EL HIJO DESASTRE)

MIÉRCOLES 8

11. LOS MIRINDA PRESENTAN: VACCACIONES SANTILLANAS

12. MURGA LOS LINGARTOS

13. EL DON JUAN DE TUS DETALLES

14. MURGA DE LA GARROVILLA (LOS NOVATOS)

15. LOS CHICOS DEL CORRO (LOS CAMBALLOTAS)

JUEVES 9

16. LOS ESPANTAPERROS

17. LOS MINI-FOLK

18. PA 4 DÍAS, O PA 10 DÍAS (SI LLEGAMOS) EN BLANCO Y NEGRO

19. LOS ESCUSAOS

20. COMUNAVERGA (LOS WATERCLOSET)

VIERNES 10

21. MURGA SA TERSIAO (EL PARTIDO POPULAR)

22. MURGA A CONTRAGOLPE (PEDRO EL TORPE)

23. ASOCIACIÓN MURGA LA CASTAFIORE

24. LOS NOVELEROS (FUSIÓN DE LOS NIÑOS Y MURALLITAS)