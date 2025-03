Empate celestial en la porra de HOY de las murgas

El alcalde dijo hace unos días que los pacenses debían rezar para evitar la lluvia en este Carnaval de Badajoz. El método no ha ... resultado muy efectivo, pero quizá Ignacio Gragera estaba acertado en pensar en lo divino. El mundo celestial puede marcar este concurso de murgas.

Hace 15 años que HOY trata de pronosticar quién será el ganador del concurso de murgas del Carnaval. Para ello encuesta a las personas que han seguido el certamen en el teatro López de Ayala. Son periodistas, comentaristas, fotógrafos, comparseros y exmurgueros que deben prever el podio.

Ampliar

Es la primera vez en todos estos años que la porra de HOY no es concluyente y el pronóstico es un empate. Eso sí, la temática es similar, el precio será celestial. El empate es entre las beatas de Los Mirinda y las monjas de Los Camballotas.

En concreto, cinco de los quince encuestados dan la victoria a los de Badajoz y otros cinco a Los Mirinda. Por detrás hay tres votos para los Guaditos (Cuando el río suena), uno para los abducidos de Al Maridi y otro para la comparsa de Los Chungos. No hay un voto a Marwan, el sexto grupo en la final, como ganadores, pero sí que hay muchos aficionados que los colocan en un puesto de podio.

En general Los Mirinda, Los Camballotas y Cuando el río suena son las murgas que a priori tienen más apoyos para estar entre los primeros puestos. No solo en la porra de HOY, sino en las conversaciones en general entre los aficionados carnavaleros. La última decisión, sin embargo, la tendrá el jurado del concurso de murgas.

El fallo del jurado se conocerá en la madrugada de este sábado, en torno a las tres de la mañana. Antes los seis grupos finalistas tendrán que darlo todo en el López de Ayala. Los que no hayan conseguido entradas para el teatro podrán seguir las actuaciones desde las pantallas que se instalarán en el templete del Paseo de San Francisco. Si la previsible lluvia les disuade, pueden seguir el certamen en HOY.es. La cita será a las 22.30 horas.

Precisamente uno de los grupos favoritos para la victoria será el encargado de arrancar la final. El orden de actuación se estableció en un sorteo celebrado ayer por la mañana en la Concejalía de Ferias y Fiestas. Los Mirinda fueron los agraciados con el primer puestos. Tras dos pases la sorpresa sobre su atrevido tipo ha pasado. Su reto será mantener la energía ante el público y tienen tablas de sobra para conseguirlo.

Los segundos de la final serán «Guadito es mi nombre, Guadito a mi me llaman. Relleno de basura y camalote, y no me gusta lo del monstruo del Guadiana». La original propuesta de Los Muraniños tendrá una nueva oportunidad para extenderse, como las plantas invasoras que representan. Los terceros serán Al Maridi que vuelven a volver de su abducción.

Tras el descanso Los Chungos cantarán, pero también bailarán con su comparsa Karekau. Marwan saldrá a continuación con su circo de los fenómenos y, ojo, que esta agrupación hizo una gran final en 2023. Lo mismo se puede decir de Los Camballotas, que levantaron al público a las tres de la mañana el año pasado y tendrán que volver a hacerlo.