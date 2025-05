Las Chimixurris no competirán en el próximo concurso de murgas del Carnaval de Badajoz

Natalia Reigadas Badajoz Jueves, 5 de octubre 2023, 07:05 Comenta Compartir

La veterana murga Las Chimixurris no se subirá a las tablas del teatro López de Ayala en 2024. La agrupación anunció ayer que no ... competirá en el próximo Carnaval, aunque no descartan volver al certamen.

«En las tablas hemos crecido, tanto en sentido literal como figurado. En el ámbito personal y en el carnavalero. Pero el tiempo pasa por y para todos, y por eso ahora, 17 años más tarde, nos vemos obligadas a hacer un alto en el camino», anunciaron ayer. Las Chimixurris explicaron que han tomado esta decisión motivadas por complicaciones en «tareas y responsabilidades». «Aún no sabemos cuándo ni cómo, pero volveremos a vernos y será, como siempre, en Carnaval», cerraron su comunicado. La ausencia de Las Chimixurris se une a las de otras agrupaciones punteras que no estarán el año que viene como Los 3 w de Olivenza que han anunciado su retirada definitiva. También se tomarán un descanso los componentes de la murga De Turuta Madre. Esta agrupación no competirá, pero ha anunciado que llevará un repertorio a la calle y que pretenden volver al teatro en el futuro.

