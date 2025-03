El Ayuntamiento de Badajoz pregunta al Ministerio por qué se retrasa el título internacional del Carnaval

Se acerca la celebración del Carnaval de Badajoz 2022 y el Ayuntamiento tiene un objetivo claro, que se celebre con el epígrafe 'Fiesta de Interés ... Turístico Internacional'. La capital pacense presentó su candidatura en septiembre y debía recibir una respuesta antes de Navidad, pero aún no hay una resolución del Ministerio de Turismo. Por esa razón el Consistorio ha pedido una reunión con la ministra del ramo, María Reyes Maroto, para preguntarle por qué se retrasa la respuesta.

El concejal de Turismo, Jaime Mejías, asegura que no entiende la causa del retraso y que no sabe cuánto podrían tardar. En diciembre el ministerio de Turismo les pidió más información sobre su candidatura. «Nos dieron diez días de plazo, pero lo mandamos al día siguiente. No hemos vuelto a saber nada y ellos no tienen un plazo marcado para responder».

Por esa razón, Mejías ha pedido una reunión con Reyes Maroto. Ha solicitado al Ministerio que les reciba la semana que viene en la feria de turismo Fitur. «Entiendo que sean concienzudos al analizar un expediente, pero no por qué se paraliza tanto», se lamenta el edil.

El Carnaval de Badajoz cuenta con el título de fiesta nacional desde 2011. Díez años después, el Ayuntamiento decidió presentar la candidatura para lograr el reconocimiento superior, el máximo, la categoría internacional. En Extremadura solo cuentan con este título la Semana Santa de Cáceres y la de Mérida.

Para conquistar este título el Ministerio de Turismo no tiene que deliberar. Si Badajoz cumple las condiciones, tiene derecho al reconocimiento. El verano pasado se presentó el requisito que quedaba por cumplir, que la fiesta contase con una web oficial propia. El 17 de septiembre, la Concejalía de Turismo presentó el expediente.

El Ministerio tenía tres meses para responder. Si no lo hacía, el título se establecía de forma automática, por silencio administrativo. Cuando faltaba solo dos días para que se agotase el plazo, el reloj se paró porque pidieron más información al Ayuntamiento de Badajoz.

Un susto

Llegó a producirse un susto porque el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Ricardo Cabezas, anunció que la ciudad ya tenía el distintivo. Lo hizo porque calculó que terminaba el plazo, pero desconocía que no se había producido silencio administrativo. El mayor inconveniente de que el Ministerio de Turismo haya pedido más información es que ya no existe un plazo fijado para que la fiesta pacense obtenga el reconocimiento, el proceso se ha parado hasta que haya una respuesta oficial. Eso sí, podría llegar en cualquier momento.

El ministerio pidió datos de las noticias internacionales sobre esta fiesta, los enviaron, pero no hay respuesta

Según especifica el concejal de Turismo, lo que pidieron fue confirmar que los medios internacionales que han publicado noticias sobre el Carnaval de Badajoz tienen, a su vez, alcance nacional en sus países. Es decir, que cuando se celebraron eventos sobre la fiesta en Francia o Alemania, los medios cubrieron la noticia y se habló del Carnaval pacense en estos lugares.

Para subsanar este requerimiento, el Consistorio ha pedido certificados a los medios que publicaron noticias en su día y se los ha enviado a Madrid.

A pesar del retraso, Mejías confía en poder celebrar pronto el título internacional. «Tenemos un expediente inmaculado y cumplimos las otras dos condiciones: hubo un acuerdo de pleno y recibimos el visto bueno de la Junta de Extremadura».

«Si la Junta ha apoyado el título internacional ¿Cómo no va a hacerlo el Ministerio?», añade Jaime Mejías.

Este reconocimiento, detalla el edil, no solo será un orgullo para la ciudad sino una herramienta para atraer más visitantes. «Supone más inversión para promoción y estar en una lista que tiene más visibilidad», añade.