El XXI Festival Flamenco de las Minas de Aldea Moret, hoy en el Gran Teatro

Redacción

CÁCERES.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00

El Festival Flamenco de las Minas de Aldea Moret llega hoy al Gran Teatro de Cáceres, donde celebrará la vigésimo primera edición de este certamen organizado por la Asociación Minas de Alea Moret (AMAM), y que incluye también un homenaje a mineros y otras actividades paralelas.

La cita será a las 20.00 horas con las actuaciones de Raúl Pérez (piano flamenco), que estará acompañado al cante por Raquel Cantero y Mamen Fernández y Dieguino Pérez a la percusión. También actuarán los cantaores Juan Carlos Sánchez y Juan José Díaz Luna «Pitini», acompañados a la guitarra por Francisco Pinto.

El baile correrá a cargo de Mara Palacios acompañada por Miriam Retamal al cante, Joaquín Muñino a la guitarra y Jonatan Holgado a la percusión.

En esta ocasión, los mineros homenajeados, a título póstumo, serán Isidro Cordero Sánchez, Pascual Pardo Vivas, y Epifanio Amado Femia, según informa AMAM en nota de prensa, en la que recuerda que la gala del Gran Teatro será presentada por el periodista y experto en flamenco Antonio Alcántara.

El Festival Flamenco de las Minas de Aldea Moret cuenta con la colaboración de la consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, así como el Ayuntamiento de Cáceres y empresas privadas.

