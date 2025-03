Velvet renuncia a explotar la carpa de Carnaval de la Plaza Mayor de Cáceres

Velvet ha renunciado a explotar la carpa de Carnaval que se instalará en la Plaza Mayor de Cáceres. Así lo ha confirmado a primera ... hora de la tarde de este lunes el responsable del bar de copas, Juan Miguel Olmeda, que resultó adjudicatario de la instalación el pasado 1 de febrero al ser su oferta a la mejor valorada de las seis presentadas.

Según ha indicado Olmeda, su renuncia se produce después de mantener este lunes por la mañana una reunión en el Ayuntamiento y comprobar que las exigencias del Consistorio no se ajustan a su modelo de negocio, que concebía esta carpa como una discoteca. «Quieren que haya una limitación en la música. Pero es que una carpa no se puede insonorizar. Y preferimos no asumir riesgos», ha admitido en referencia a posibles denuncias.

Hay que recordar que hoteles y apartamentos turísticos de la Plaza Mayor y su entorno habían pedido al Consistorio que limitara horarios y decibelios para evitar que se repitiera la experiencia del año pasado, cuando sus clientes se quejaron por el alto volumen de la música, que se prolongó hasta las cinco de la madrugada. Hubo, incluso, cancelaciones. Una representación de estos negocios se ha reunido este lunes por la mañana con la concejala de Festejos, Fernanda Valdés, y con el responsable de Patrimonio, José Ramón Bello. El año pasado la carpa también estuvo explotada por Velvet.

Valdés ha indicado a este diario que, tras la renuncia de Velvet, la carpa estará gestionada por la segunda empresa con la mejor puntuación. Se trata de El templo de los arroces, que presentó una oferta de algo más de mil euros ( a Velvet se adjudicó por 5.017 euros). «Queremos que la música no sea estridente», señala la responsable de Festejos en relación al volumen permitido. Y sobre los horarios recuerda que será la Junta de Extremadura la que tenga la última palabra, ya que debe publicar la ampliación de horarios con motivo del Carnaval, una ampliación que será aplicable a la carpa.

Un día menos

A diferencia de la edición de 2022, esta vez la carpa no estará operativa el jueves, día 16, sino que comenzará a funcionar el día 17 y permanecerá operativa hasta el domingo. Fernanda Valdés indica que la programación está muy avanzada. Emplaza a una rueda de prensa para darla a conocer, así como el nombre del pregonero o pregonera del Carnaval. La programación diseñada por Velvet para las noches del sábado y domingo se articulaba en torno a un maratón de DJ's. Incluía también baile de disfraces para mayores y actividades infantiles.

La carpa de Carnaval salió a licitación por un importe de 250 euros y, además de Velvet y El templo de los arroces, concurrieron a la convocatoria pública Cumbre Gota, Deluxe Producciones ESPJ, Dion Eventos y el CP Cacereño.