Los técnicos detectan deficiencias en el servicio de limpieza de Cáceres y retrasos en la entrega de medios materiales El Ayuntamiento pide explicaciones a la empresa y el informe municipal concluye que si no justifica los atrasos abrirá un expediente sancionador

Manuel M. Núñez Cáceres Jueves, 7 de noviembre 2024, 14:37 | Actualizado 19:18h.

El jefe de la Inspección municipal del Ayuntamiento de Cáceres ya ha concluido el informe sobre el servicio de limpieza. El pasado verano fueron numerosas las quejas y el propio alcalde, Rafael Mateos, salió públicamente para señalar que el Consistorio estaría vigilante. «Hay cuestiones mejorables», reseñó el regidor, que se reunió con responsables de Valoriza. El PSOE reclamó en junio un informe sobre el estado de la contrata y el servicio que se presta. Ante el retraso, su portavoz, Belén Fernández volvió a solicitarlo en septiembre. La ciudad, dijo, «está cada vez más sucia».

El informe municipal, conocido ahora, resalta que en los primeros ocho meses de contrato, tras el traspaso de Conyser a Valoriza, se ha prestado el servicio con continuidad, pero se han producido diferentes incidencias que han ido siendo corregidas. Asume que «se está reestructurando el servicio de limpieza viaria» y se ha solicitado, indica, «la documentación justificativa de los medios materiales que deben estar a disposición» tal y como recoge el contrato. Con ello se pretende, continúa, «valorar si los retrasos producidos en la llegada de algunos medios materiales es imputable a Valoriza». De ser así, confirma la Inspección municipal, ello «conllevaría la incoación del correspondiente expediente de penalidades según se establece en la cláusula 15 del pliego de condiciones».

Las incidencias a las que se alude son la falta de limpieza puntual en algunos viarios, ya que se ha producido alguna avería en vehículos y maquinaria. También ha influido que en los meses de verano hubo sustituciones en la plantilla por vacaciones y se ha notado «la falta de experiencia del personal de sustitución frente al personal fijo».

A esas deficiencias se suma que, además, se han generado manchas en el pavimento frente a las paradas de contenedores, con vertidos provocados por uno de los vehículos. Ha habido acumulación de cartones, bolsas y enseres en determinados envases y ello ha llevado a poner en marcha una campaña de concienciación. El informe destaca los avances en la recogida ‘puerta a puerta’ en los polígonos industriales así como la incorporación de las nuevas papeleras, 100 unidades de las 500 previstas y que distinguen entre papel, envases y restos orgánicos. Añade que en octubre se han implantado los servicios de barrido mecánico y baldeo y se han reorganizado servicios en los distritos.

Falta de limpieza puntual en algunos viarios, manchas en el pavimento, paradas repletas de restos o atrasos con la plataforma de gestión son algunas de las incidencias detectadas

No obstante, confirma que «se observa que hay algunos medios materiales que a fecha del presente informe, aún no están a disposición». Se cita a «vehículos, maquinaria y mobiliario», sobre los que se aclara que como establece el pliego técnico del concurso convocado en su día y la propia oferta que presentó la mercantil, ese material de nueva adquisición tiene «establecidos unos plazos de puesta en servicio dependiendo de las características de los mismos». A partir de ahí, los inspectores del Consistorio han podido comprobar que no se encuentran todavía operativos.

«Dado que ya ha pasado un plazo prudencial, teniendo en cuenta el periodo de transición y la época de verano», se puntualiza, «se ha solicitado la documentación justificativa y acreditativa de estos retrasos», como paso previo a la apertura de un posible expediente. El Ayuntamiento quiere conocer cuándo ha hecho la empresa sus pedidos de material y qué información maneja sobre los plazos.

Además, ha pedido «justificación» sobre los plazos para la puesta en marcha de la plataforma de gestión y la actualización del Sistema de Información Geográfica (SIG).

El Ejecutivo que preside Rafael Mateos reconoce que la empresa «no ha implementado la plataforma de gestión, una herramienta informática necesaria para un buen seguimiento del contrato». Una de las conclusiones del Gobierno es que se han corregido deficiencias y que «a partir de octubre» llegarán la mayoría de los medios materiales.

El quinto contenedor, a la espera de los nuevos camiones Hasta 600 unidades del llamado ‘contenedor marrón’ quiere implantar Valoriza en Cáceres. Será el quinto envase de los que se ubican en la vía pública y en este caso se destina a la «fracción de biorresiduos», tal y como menciona el informe de los servicios técnicos. Adelanta que su inicio es cuestión de semanas. «Está previsto comenzar en el mes de noviembre, una vez estén los nuevos camiones de recogida». Además, será necesaria una campaña informativa para vecinos, comercios y hosteleros en una implantación que se hará por barrios y se prolongará hasta abril de 2025 «con la puesta en servicio de la recogida bilateral en el centro de la ciudad». Esa es otra de las mejoras que incluyó Valoriza en su propuesta para ganar el concurso de limpieza. También contempla sustituir 1.100 tapas de contenedores actuales, puntos y minipuntos limpios de proximidad, 637 contenedores de carga trasera y la instalación de 190 plataformas para hacer accesibles las paradas de contenedores. Entre los vehículos de la flota aparecen ocho recolectores de diferentes características, dos camiones lavacontenedores diésel, dos más con grúa y plataforma, otro con caja abierta eléctrica con plataforma, una cabeza tractora con remolque y una furgoneta eléctrica.