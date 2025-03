Reservas y control de aforo, entre las medidas de los bares para las cañas de Nochebuena en Cáceres Los hosteleros admiten que la situación sanitaria ha provocado anulaciones y creen que no habrá aglomeraciones

«Lo tenemos todo preparado, pero esto no va a ser lo de otros años porque se están cayendo reservas». José María Caballero regenta dos negocios de hostelería para los que las cañas típicas del día de Nochebuena son toda una referencia. Sin embargo cree que este año la situación no invita al optimismo. El Ayuntamiento había autorizado el corte de tráfico en varias calles y no hay restricciones a la vista, pero el aumento de la incidencia de la covid ha provocado alarma y lleva a muchos cacereños a realizar un ejercicio de prudencia. Los empresarios del sector reseñan que trabajarán este viernes con un control estricto del aforo y muchos están habilitando reservas para saber con qué se van a encontrar.

En la barriada de San Blas, el presidente del colectivo vecinal, José Luis Gibello, pidió hace varias semanas autorización al Ayuntamiento para interrumpir el tráfico desde mediodía y poder celebrar en la calle una fecha muy señalada. En principio, el Consistorio dejó el asunto sobre la mesa para hacer un análisis más profundo. Posteriormente, la Junta de Gobierno dio el visto bueno. No obstante, José Morales, del bar Salas, no cree que este sea el mejor día para grandes fiestas. «Lo que estamos haciendo es trabajar con reservas, pero como hay previsión de lluvia será difícil que la gente se concentre en la calle y dentro el aforo es limitado», subraya.

«La idea que tenemos es que quienes vengan sean los que esperamos con antelación que lo hagan. Es decir, que nos llamen antes y pidan reservarles sitio. Si no lo hacen así, no podremos atenderles», insiste Morales. Calcula que habrá un máximo de 50 clientes en su establecimiento frente a los 150 que se han llegado a reunir este mismo día en años anteriores. En San Blas la asociación de vecinos pretendía llevar a la vía pública la celebración hasta las nueve de la noche con el corte de la calle principal.

En la última Junta Local de Seguridad se dio el OK a esa interrupción de tráfico, al igual que a las Donoso Cortés y Doctor Fleming. A la primera renunció la organización, finalmente, según el Consistorio. «Lo que teníamos previsto lo mantenemos, pero con máxima precaución y control estricto de las medidas sanitarias. No podemos asustar a la gente», plantea Agustín Nieto de la asociación de hosteleros Pizarro Monumental. Este colectivo solicitó al Ayuntamiento ambientar Donoso Cortés y la Plaza de Santa Clara y contar con bailarines y músicos.

Entre las medidas se abunda en las reservas siempre que se trate de grupos amplios, añade. Esa idea es la misma que tienen en áreas como Obispo Segura o Doctor Fleming negocios como La Cafetera o Carpe Diem. Su responsable, José María Caballero, avanza, con todo, que no van a ser unas cañas de Nochebuena demasiado intensas. O al menos eso es lo que se deduce por las anulaciones que está teniendo. «La gente está preocupada por los contagios al alza y hay grupos en los que se juntan personas de diferentes sitios. Todos los años tengo un grupo fijo de 15 personas que ya me ha avisado de que lo anulan», detalla.

En otros puntos como la Plaza Mayor hay dudas. «No espero una gran demanda. Si el negocio está flojo, a primera hora cerraremos», adelanta Emilio Rey, de la cafetería El Pato. Para José Mostazo, de Bontá, la previsión es negativa tanto por la covid como por la lluvia. «Las cañas no van a tener nada que ver con otros años. Serán muy descafeinadas. La Navidad se va al traste», lamenta.

Cotillón en Aralia con polémica

La Policía Local y la Nacional van a establecer controles coordinados sobre el consumo de alcohol en la calle y también entre los menores. En los establecimientos se vigilará el cumplimento de las medidas sanitarias. En este sentido, el cotillón previsto para Nochevieja en Salones Aralia ha generado polémica. Ello se debe a que los organizadores se niegan a devolver el importe de 50 euros a aquellas personas que por prudencia han decidido no acudir, según los afectados. Unas 150 personas han formado un grupo en redes sociales y plantean una denuncia en Consumo. Ayer en el teléfono de la empresa no se pudo atender la llamada de este diario.

A última hora de este miércoles, la empresa anunció que ampliaban el plazo para pedir la devolución de las entradas hasta las 18.00 horas de este 24 de diciembre y ponían a disposición de sus clientes el mail info@aralia.es para facilitar la comunicación. Además, han anunciado que se se iba a reducir el aforo por la situación epidemiológica que hay en estos momentos en Cáceres.

