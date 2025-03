14 pueblos cacereños tienen problemas para ver las televisiones públicas

Cristina Núñez Cáceres Lunes, 17 de enero 2022, 07:23 Comenta Compartir

Parece una situación propia de tiempos lejanos. 14 localidades del noreste cacereño no pueden sintonizar correctamente los dos canales públicos que emiten información regional, ni Canal Extremadura Televisión ni las desconexiones territoriales de Televisión Española, en lo que parece el vivo retrato de las carencias de la denominada España vaciada, lugares remotos y poco poblados.

La Diputación de Cáceres media con la secretaría de Estado de Telecomunicaciones para resolver una situación se da desde hace siete años y que afecta a cerca de 14.500 habitantes, tal y como explica Santos Jorna, diputado de innovación y agenda de digital. Son Garvín de la Jara, Villar del Pedroso, Carrascalejo, Peraleda de San Román, Rosalejo, Talayuela, Madrigal de la Vera, Valverde de la Vera, Berrocalejo, El Gordo, Peraleda de la Mata, Bohonal de Ibor, Mesas de Ibor y Serrejón.

En 2010 se pasó de la televisión analógica a la digital, momento en el que se produjo un cambio en el punto desde el que se emitían estas dos cadenas. La señal televisiva de esta zona estaba cubierta íntegramente (regionales y nacionales) por un centro emisor en Navamorcuende, una localidad toledana del Valle del Tiétar.

Con la llegada de la TDT se decidió que las televisiones regionales debían tener su centro emisor dentro de su comunidad autónoma y no fuera de ella, por lo que las regionales se trasladaron al interior, a Jaraíz de la Vera, al Cerro de las Cabezas. Durante los primeros cinco años funcionó todo sin problemas, pero la situación se complicó en 2015, cuando empezó a funcionar el primer dividendo digital. «Se actualizan los canales, Canal Extremadura emitía desde el canal 61y se pasó al canal 46, en ese canal 46 desde Navamorcuende emiten otras antenas de Castilla-La Mancha, que interfieren de forma directa en los programas recibidos, ya que las antenas están orientadas hacia ese centro», apunta Santos Jorna. La situación hace que en ocasiones se pueda ver, en otras no y en algunos casos se solapen unas programaciones con otras. «No todos tienen las mismas dificultades, hay personas a quienes les va y les viene, otras que pueden estar viendo bien Canal Extremadura y un momento dado se les mete Castilla-La Mancha y hogares donde no se ve nunca».

Reuniones

Jorna ha promovido varias reuniones, la primera con los responsables de las dos cadenas, Javier Sánchez por parte de la TVE de Extremadura y Dámaso Castellote de Canal Extremadura, y con Pedro Félix Ramos, responsable de Cellnes, la compañía española de servicios e infraestructuras de telecomunicaciones. El resultado de esta reunión fue el de elaborar una estrategia para afrontar esta situación. A partir de ahí se inicia una ronda de contactos con la subdelegación del Gobierno y con la jefatura provincial del Telecomunicaciones. A partir de ahí se entra en contacto con el subdirector general de planificación del espectro radioléctrico, Antonio Fernández Paniagua. Es una entidad que depende la secretaría de Estado de Telecomunicaciónes, un organismo que es el responsable último de que en todas partes se vea la televisión, con quien Santos Jorna mantuvo una reunión presencial el pasado mes de octubre, una cita a la que también acudieron los responsables de las televisiones regionales y el representante del Cellnes.

Entre las soluciones posibles está la de reorientar la antena para dirigirla hacia Jaraíz, indica Jorna. Una segunda es instalar dos antenas. Ambas propuestas suponen un desembolso de cada uno de los particulares, por lo que afectaría a su bolsillo.

600.000 EUROS

Una tercera opción pasa por que la administración pública financie la instalación de antenas de repetición de la emisión cercana al municipio, algo que tiene un coste elevado, para potenciar la señal de las cadenas que ahora no llegan a estos municipios correctamente. «Cada una de estas antenas cuesta unos 50.000 euros, en total estaríamos hablando de una cantidad en torno a los 600.000 o 700.000 euros», i indica Jorna.

Después de analizar todas las opciones, la que Jorna ve más razonable es que se permita que Canal Extremadura y Televisión Española en su franja territorial puedan seguir emitiendo desde Navamorcuende. «Que se busque un canal que esté libre y desde donde están emitiendo las antenas privadas para Extremadura que se pueda volver a emitir desde allí». Es una decisión que tiene que tomar el Ministerio de Asuntos Económicos, de la que depende la secretaría de Estado de Telecomunicaciones.

El pasado mes de octubre esta institución se comprometió a elaborar un informe para ver si es posible llevar a cabo esta opción, algo que pretende ahorrar dinero al ámbito público.

«No nos han dicho que no pero tampoco que sí, yo he insistido en que este mes necesitamos una respuesta, no son temas fáciles desde el punto de vista técnico», indica este diputado, a la espera de una resolución rápida para este asunto.

Santos Jorna: «No puede haber pueblos de primera y de segunda» «No puede haber pueblos de primera y pueblos de segunda, por muy pequeño que sea el pueblo», indica el diputado de agenda digital Santos Jorna, que tilda de discriminación el hecho de que haya localidades donde no se puede ver la programación regional de Extremadura. La Diputación de Cáceres entra en este asunto que es de ámbito nacional «para asesorar a los municipios, ya que una entidad como la Diputación puede tener más fuerza que los municipios por separado».