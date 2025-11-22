Un programa provincial conecta talento y empresas para combatir la despoblación

Redacción CÁCERES. Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Diputación de Cáceres, a través de su Servicio de Promoción Económica y Políticas Activas de Empleo, ha puesto en marcha el programa ‘100KAIROS’, un sistema avanzado de inserción profesional, «que nace para transformar el mercado laboral rural y acelerar la modernización empresarial en la provincia», según ha explicado la vicepresidenta primera de Territorio de la Diputación, Esther Gutiérrez.

Se trata de un programa a través del cual personas desempleadas y empresas del medio rural recibirán formación especializada para la mejora y transformación digital de esas empresas y para la empleabilidad o el emprendimiento de esas personas, facilitando, en ambos casos, el acceso a nuevos mercados, analizando siempre las necesidades y oportunidades del entorno.

Inspirado en el concepto griego kairós, «momento oportuno», el programa articula un modelo integral basado en Aceleradoras de Empleabilidad, donde coinciden formación especializada, acompañamiento a PYMES y activación del talento rural mediante procesos de innovación abierta.

Así, esta iniciativa, cofinanciada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se consolida como una herramienta clave dentro de la estrategia provincial para fijar población, impulsar el emprendimiento y reforzar la competitividad del tejido productivo local.

Para ello, el plazo de inscripción ya se ha abierto, y se puede hacer a través de la página web del programa, accesible también desde la página de novedades de la Agencia de Empleo de la Diputación de Cáceres. Podrán participar un máximo de 100 personas desempleadas y 50 empresas del entorno rural de la provincia.