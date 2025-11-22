HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un programa provincial conecta talento y empresas para combatir la despoblación

Redacción

CÁCERES.

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La Diputación de Cáceres, a través de su Servicio de Promoción Económica y Políticas Activas de Empleo, ha puesto en marcha el programa ‘100KAIROS’, un sistema avanzado de inserción profesional, «que nace para transformar el mercado laboral rural y acelerar la modernización empresarial en la provincia», según ha explicado la vicepresidenta primera de Territorio de la Diputación, Esther Gutiérrez.

Se trata de un programa a través del cual personas desempleadas y empresas del medio rural recibirán formación especializada para la mejora y transformación digital de esas empresas y para la empleabilidad o el emprendimiento de esas personas, facilitando, en ambos casos, el acceso a nuevos mercados, analizando siempre las necesidades y oportunidades del entorno.

Inspirado en el concepto griego kairós, «momento oportuno», el programa articula un modelo integral basado en Aceleradoras de Empleabilidad, donde coinciden formación especializada, acompañamiento a PYMES y activación del talento rural mediante procesos de innovación abierta.

Así, esta iniciativa, cofinanciada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se consolida como una herramienta clave dentro de la estrategia provincial para fijar población, impulsar el emprendimiento y reforzar la competitividad del tejido productivo local.

Para ello, el plazo de inscripción ya se ha abierto, y se puede hacer a través de la página web del programa, accesible también desde la página de novedades de la Agencia de Empleo de la Diputación de Cáceres. Podrán participar un máximo de 100 personas desempleadas y 50 empresas del entorno rural de la provincia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre tras un choque frontal entre dos vehículos cerca de Aldea del Cano
  2. 2 Muere un hombre de 52 años tras el vuelco de un tractor en la provincia de Cáceres
  3. 3 La nueva oposición de la Junta: este es el reparto de las 1.644 plazas que están en juego
  4. 4 Mercadona sorprende con su lanzamiento más esperado: así puedes tener tu comida de Nochebuena y Nochevieja sin cocinar
  5. 5 La Navidad llega antes a Extremadura: el pueblo que estrena este sábado uno de los encendidos más grandes de la región
  6. 6

    Educación dice que reforzará la autoridad de los docentes ante el hostigamiento de alumnos y familias
  7. 7 Ingresa en prisión tras robar el bolso con un fuerte tirón a una mujer en Badajoz
  8. 8 Herido un hombre de 73 años tras la colisión entre un turismo y una moto en Calamonte
  9. 9 Vox denuncia la oferta pública de empleo de la Junta de Extremadura
  10. 10 Estas son las localidades extremeñas que han registrado mínimas bajo cero este viernes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un programa provincial conecta talento y empresas para combatir la despoblación