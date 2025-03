Robo en Atrio: José Polo, sumiller y socio de Atrio: «Lo principal es que aparezcan las botellas»

«Jose, cuelga, que los vinos no están; nos han robado». Esa frase, apenas diez palabras, dichas con el corazón en un puño por el ... chef Toño Pérez a su socio, el sumiller José Polo, la mañana del 27 de octubre de 2021, cuando se dio cuenta de la sustracción de las 45 botellas de la prestigiosa bodega del restaurante Atrio, marcaron el inicio de una historia con muchos ingredientes de película o, más bien de serie, con varios capítulos, muchos personajes y no pocos giros de guion.

Un año justo se cumple ahora de esa madrugada en la que dos personas salían del hotel de lujo de San Mateo a hurtadillas con el botín de vinos de alta gama (incluido el Château D´Yquem de 1806) metido en bolsas. Un año intenso con varios hitos, el más importante la detención el 19 de julio de los dos presuntos autores de este robo (Constantín Gabriel Dumitru, un ciudadano rumano de 47 años con antecedentes, y Priscila Lara Guevara, mexicana, de 29 años), en Croacia durante una operación internacional y su posterior entrada en prisión el 4 de agosto en Cáceres.

El arresto abrió un proceso que todavía continúa a la espera de juicio, después de que se haya tomado declaración a los dueños del hotel y a sus trabajadores. Los acusados lo han hecho a través de su abogada, Sylvia Córdoba, que presentó un recurso de apelación para que sus defendidos pudieran salir en libertad, una pretensión que fue rechazada por la Audiencia Provincial. Córdoba ha vuelto a solicitar la puesta en libertad de Priscila, basándose en que el informe antropométrico no puede determinar si la mujer que recogieron las cámaras de Atrio es ella.

Ampliar José Polo y Toño Pérez en una imagen de archivo del pasado mes de febrero en Atrio. HOY

A este relato 'exprés' de lo sucedido en los últimos 12 meses hay que añadir un detalle nada baladí: las botellas, el objeto del delito y cuyo importe según la Policía, supera 1.600.000 euros, no han aparecido. Para José Polo, sumiller y socio de Atrio, eso sería lo deseable. «Los seis años de cárcel dan igual, lo bueno sería que ellos dijeran donde están las botellas», apunta en conversación telefónica. No era consciente de que ya ha pasado un año desde la noche de autos.

Pasar página

A lo largo de sus más de 30 años de trayectoria con Atrio Pérez y Polo han vivido situaciones complejas, pero lo del robo ha tenido una trascendencia mediática inusitada. «Llegado un momento nosotros decidimos pasar página», indica Polo, «seguir trabajando y continuar». Dice que nunca pensó que pudieran aparecer los supuestos ladrones. «Pero cometieron el error de comprar la tarjeta con una identidad real». Guarda pocas esperanzas en que el vino aparezca. «Pensamos que ha sido un encargo y será, creemos, una persona peligrosa». Hacia los que supuestamente les arrebataron las 45 botellas no siente odio. «Creo que quizás me cabrea más cuando he pagado en julio 22.000 euros de luz y no entiendo cómo puede ser, pero los ladrones yo no sé si ellos se dedican a esto o no, ni si es mucho o no seis años de cárcel, sería bueno que la justicia fuera de otra forma y si dijeran donde están las botellas les dejaran libres o les pusieran una pena mínima», reflexiona José Polo reconociendo sentirse «un poco fuera» hasta que arranque el juicio. «Ha sido todo agotador y muy agobiante».

Después del robo recibieron llamadas amenazantes desde un número alemán. «Nos amenazaron de muerte, nos dijeron que nos iban a quemar el hotel, la Policía nos dijo que es normal, que en estos casos suele aparecer siempre algún bobo». Aunque esas amenazas no abrieron ninguna línea de investigación, quedaron ahí, sí dan cuenta del clima de tensión que vivieron estos hosteleros. «Te acaban de robar, te has sentido muy vulnerable y te encuentras con eso, es tremendo». En marzo de este mismo año, cinco meses después del robo, alcanzaron un acuerdo con su aseguradora por el que recibieron una cantidad económica que no ha trascendido pero que solventa en parte el daño por la pérdida de las botellas.

«No hay hechos que justifiquen la estancia en prisión provisional de mis defendidos» sylvia córdoba Abogada de la defensa

«No hemos notado que la gente venga por morbo, pero sí el apoyo y el cariño de muchas personas» Jose Polo Sumiller de Atrio

El robo también hizo replantearse a estos empresarios mejorar la seguridad de todo el hotel. Los ladrones, que prepararon a conciencia su 'golpe' accedieron a la bodega con relativa facilidad y pudieron llevarse las 45 botellas, ocho de la bodega Château D´Yquem y siete de Romanée Conti, ambas francesas. «Hemos sido muy inocentes, nunca pensé que nadie viniera a robarme vino».

Cabe pensar que algunas de las visitas al hotel, después del robo, tenían que ver con el morbo. «Eso no lo hemos notado, lo que hemos notado ha sido muchísimo apoyo de la gente, mucho cariño, restaurantes de Madrid que nos han mandado botellas de vino, la última un señor, hace poco, que vino a comer y en la puerta, ya al despedirse, nos dio una botella de los hermanos Palacios, una botella de blanco de 1927».

La bodega está actualmente en fase de reconstrucción. «Romanée Conti, con la mediación de la familia Álvarez, de Vega Sicilia, nos van a vender algunas botellas a un buen precio, aparte de la añada que está ahora en venta, alguna más».

El interés hacia lo sucedido sigue. «Nos han llamado de Holanda para hacer un documental pero no hemos querido, queremos estar tranquilos».

Mientras Jose y Toño restañan las heridas la abogada de los acusados del robo, Sylvia Córdoba, pelea por sus clientes. «Que el juicio salga cuando quiera, a mí lo que me queda esperar ahora es que las pruebas salgan a mi favor y pedir la libertad para los dos y que me la den», argumenta la letrada. Con los medios de comunicación, en un caso que ha suscitado mucho interés, ha sido transparente. Suele hablar con todos. «No tengo ningún problema, cuando hay cosas subjetivas dejo claro que es lo que yo pienso y cuando está en el procedimiento cuento lo que hay, soy la primera interesada en no dar informaciones falsas».

Una de sus bazas es que los vinos sustraídos no tienen el valor estimado y que no hay pruebas consistentes ni son hechos «de tal gravedad que justifiquen su estancia en prisión provisional, no parece proporcionado». Bajo su punto de vista hay otras medidas «que cumplen el mismo fin, que es la presencia del acusado durante el procedimiento y hasta el juicio». El juicio, sin duda, brindará un nuevo capítulo a esta película cuya trama da mil vueltas a muchas historias de ficción.