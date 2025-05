PP y Vox acuerdan aprobar la bajada del IBI en Cáceres para que empiece a aplicarse en enero

El PP y Vox coinciden en la bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en Cáceres para que se apruebe y comience a aplicarse ... a fecha 1 de enero de 2025. «Tenemos un principio de acuerdo», confirma Eduardo Gutiérrez, portavoz de la formación de Santiago Abascal en el Ayuntamiento de Cáceres. El alcalde, Rafael Mateos, avanza que «antes de que termine agosto queremos que quede dictaminada la rebaja del IBI».

La intención es convocar en julio una comisión de Economía en la que se refrende esa bajada del tipo impositivo. Ninguna de las partes da por seguro que pueda ser ya. Antes se espera que se reúna el Consejo Económico y Social y sus miembros se pronuncien. Ese trámite no se cumplió a finales de 2023 en los plazos y el PSOE lo denunció. Aquella alegación evitó la modificación de la ordenanza, que no se pudo llevar a cabo en tiempo y forma. Ahora Rafael Mateos no quiere que quede ningún cabo por atar. «Lo que sí vamos a convocar es el Consejo Económico y Social. Esta misma mañana se están haciendo gestiones para que los miembros puedan venir en estas fechas. Si no, sería en septiembre», indicó el regidor el lunes.

En octubre pasado, Mateos anunció una rebaja del tipo impositivo del 0,75 al 0,73 en los inmuebles urbanos y del 0,90 al 0,88 en los rústicos. El ahorro en el caso del IBI urbano oscilaba entre los siete y los 15 euros por recibo. No se aplicó.

Ahora Vox quiere dar un paso más, tal y como admite su portavoz. «Lo hemos negociado y la rebaja de impuestos progresiva va por buen camino. Por ahora, solo el IBI. La idea es que tenga alguna modificación más». Es decir, que no se quede en el 0,73 por ciento anterior, asume Eduardo Rodríguez. «Queremos ser más ambiciosos porque si no... Vamos a intentar ir un poco más allá, pero deben avalarlo los servicios técnicos», insiste. De hecho, Vox ya sugirió su idea de volver al 0,70, tipo vigente antes de la subida que aprobó el PSOE durante su mandato.

Mateos «debe estar abierto a negociar para incluir esas modificaciones que queramos llevar al presupuesto», dice el portavoz de Vox

Ahora Vox presiona al PP. Quiere hacer valer sus dos votos. Sabe que son determinantes y lo explica: «Tenemos que responder a nuestros votantes». Pese a ello, Gutiérrez reconoce que una bajada radical no es posible, ya que se resentiría la recaudación municipal. «Pedimos dar un paso más, ser un poco más ambiciosos ya que no se pudo hacer el año pasado», concluye.

La negociación para reducir el impuesto que grava la tenencia de un inmueble llega en mitad de la tormenta política que sacude las relaciones entre el PP y Vox. La formación de Abascal ha salido de los gobiernos autonómicos, también en Extremadura, y esos cambios amenazan la estabilidad municipal.

Presupuesto

Lo que pueda pasar en Cáceres es una incógnita. El alcalde dice que no se le pasa por la cabeza que por indicaciones de Madrid Vox vaya a bloquear el presupuesto de 2025. La respuesta no se hace esperar. «No debe estar tranquilo. Debe estar abierto a negociar para incluir esas modificaciones que queramos llevar al presupuesto. Si pretende ser lo que ellos quieran, no puede estar tranquilo», es el mensaje que lanzan al alcalde. También deja claro el portavoz de Vox que tras el 'aviso' del remanente, el PP ha mostrado una actitud más dialogante y ha hecho autocrítica.. «Parece que han tomado conciencia de que están en minoría. Hubo una cura de humildad y hay más comunicación. Eso es positivo», resume.

Con vistas al presupuesto de 2025, en Vox, no obstante, creen que el PP deberá hacer un esfuerzo. «Lo tiene más difícil porque llevamos más tiempo en el Ayuntamiento. El año pasado cedimos en algunas cosas por lealtad a la ciudad. No era bueno que siguiese un presupuesto prorrogado».

Respecto a la influencia que pueden tener los últimos movimientos de Vox a nivel nacional en Cáceres, Gutiérrez matiza: «No hemos recibido ninguna indicación desde Madrid. Hay una unión brutal. Ayer (por el lunes) se reunió el comité provincial. Somos fieles a nuestros principios. A nivel de partido nos perjudica ceder gobiernos, se reciben menos fondos, pero no queremos estar por estar».