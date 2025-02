El Plaza de Argel ya funciona en el Hospital Provincial de Cáceres con la falta de aparcamiento como principal incomodidad

Los pacientes del centro de salud Plaza de Argel de Cáceres han estrenado este lunes la nueva ubicación provisional de esta dotación sanitaria ... en el Hospital Provincial, en pleno corazón de Cánovas. Todavía con cajas de mudanza apiladas en los pasillos, las instalaciones han comenzado a recibir a sus primeros usuarios a las diez de la mañana, hora a la que se han iniciado las consultas. Hasta entonces, de ocho a diez, el personal del centro ha tenido tiempo para familiarizarse con el espacio y dar los últimos retoques. El ambulatorio más longevo de la capital cacereña abre un nuevo capítulo en su larga historia que se prolongará, aproximadamente, durante un año.

En este tiempo el edificio original, situado junto a la Plaza de Toros, será sometido a una reforma integral. Y los vecinos de zonas como Aguas Vivas, San Blas, Ciudad Monumental y la Plaza de Italia, que hasta ahora recibían atención aquí, han sido trasladados. La falta de aparcamiento es la principal incomodidad de la nueva ubicación. Es cierto que en el entorno de la Plaza de Argel tampoco abundan las plazas de estacionamiento libres, pero la diferencia es que allí el ambulatorio está más próximo a las viviendas.

Los pacientes acceden a las nuevas instalaciones por la puerta principal del Hospital Provincial. Frente a este acceso hay desde este lunes una ambulancia con conductor, desde las ocho de la mañana a las tres de la tarde. El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha fletado este vehículo por si hay que tender una urgencia domiciliaria, con el fin de que los facultativos lleguen cuanto antes a la casa del paciente, situada ahora a una mayor distancia.

«El barrio está tranquilo porque tiene la promesa de que el centro de salud va a volver», señala Vicente Caballero, director de esta dotación sanitaria. «El primer día está yendo bien. La gente está un poco despistada pero lo estamos organizando para que se sepan cuáles son las consultas de medicina, enfermería... Han surgido algunas cosillas, como algún ordenador que no funciona, una impresora... El equipo del centro de salud acudió este domingo a colocar sus consultas. Estuvimos desde las diez de la mañana hasta las tres de la tarde para poder arrancar este lunes con normalidad», añade.

Reparto de consultas al azar

Detalla el director del centro de salud que hace un mes y medio hicieron un sorteo para ver qué consulta le tocaba a casa sanitario. En términos numéricos, en el Plaza de Argel hay 10.754 pacientes y 36 profesionales. Las instalaciones, que ocupan ahora 1.500 metros cuadrados, cuentan con ocho unidades básicas de atención sanitaria de medicina de familia (cada una se compone de una consulta médica y una de enfermería) y otras dos de pediatría (con sus profesionales correspondientes). El centro cuenta además con atención odontológica, sala de rehabilitación, matronas, veterinarios, farmacia...

Entre las anécdotas registradas durante esta primera jornada está la protagonizada por un usuario despistado del vecino centro de salud Zona Centro -que también está situado en el Hospital Provincial- que se ha colado en el Plaza de Argel y la visita de una antigua trabajadora del centro hospitalario que, con nostalgia y curiosidad, quería ver las instalaciones, remozadas por 175.000 euros.

En general, entre los pacientes hay bastante comprensión. Jesús María Herrero es vecino de Montesol y es usuario del Plaza de Argel. «Esto está mejor que aquello, a ver si lo arreglan. El traslado es para hacer una mejora y me parece bien», apunta sobre el edificio original.

Agustín Fondón tiene una lesión en la pierna. No puede caminar. Ha llegado al centro de salud a bordo de la furgoneta que conduce su mujer. «Los baños del Plaza de Argel tenían 30 años, no estaban adaptados a los tiempo de ahora, ni para minusválidos ni para nada. El acceso también era malo y el centro se estaba deteriorando muchísimo», apunta. «Debería haber plazas de aparcamiento reservadas para lo pacientes. Hay seis coches de Correos que están ocupando un espacio que viene bien a los usuarios que venimos al centro», indica Magdalena Pizarro, esposa de Agustín. Fondón recuerda que hay paradas de autobús cercanas.

José Javier Barriga ha visitado al pediatra con su bebé. Vive en la Plaza de Italia. «El traslado no me afecta porque tengo que ir andando a los dos sitios. Si es para reformar el edificio, me parece bien el cambio. Aquí, al estar en un lugar más céntrico, es más difícil aparcar, aunque el tema de aparcamientos es difícil tanto aquí como allí».

Hasta el 'nuevo' Plaza de Argel se ha desplazado este lunes Encarna Solís, gerente del área de salud de Cáceres. «El traslado se ha realizado sin incidencias. Tenemos todos los servicios y hemos añadido el de ambulancia por lo que pueda surgir al estar fuera de nuestra zona. Desde aquí prestamos buen servicio a la población», apunta al tiempo que señala que la empresa adjudicataria de la reforma Pinus S. A., procedente de Andalucía, ya está en Cáceres y ha iniciado la adquisición de materiales para la obra. En el recinto del Provincial se han reservado cuatro estacionamientos para personal del centro de salud.