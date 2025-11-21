HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Plataforma de Mujeres por la Igualdad convoca una manifestación el 25-N

Redacción

CÁCERES.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

La Plataforma de Mujeres por la Igualdad de Cáceres ha convocado una manifestación el martes 25 de noviembre (25-N) bajo el lema ‘Ni una menos, ni un derecho menos’, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La manifestación, que saldrá a las 18.30 horas de la plaza América y recorrerá varias calles del centro de la ciudad hasta la plaza Mayor, busca denunciar la persistencia de la violencia machista y la amenaza a los derechos de las mujeres.

«No solo salimos a la calle por las mujeres asesinadas y por todas las que sufren violencia a diario, sino también para alzar la voz contra el negacionismo y las fuerzas reaccionarias que amenazan los derechos y libertades que tanto ha costado conseguir», ha declarado una portavoz de la plataforma.

La PMI recuerda que 2025 es el año con más mujeres asesinadas por violencia de género en Extremadura, con tres víctimas, y solo en la ciudad de Cáceres hay 283 mujeres con orden de protección.

