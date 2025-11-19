Obras en la red de aguas provocarán esta mañana la bajada de presión en varios barrios

Redacción CÁCERES. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Cáceres ha informado de que hoy, 19 de noviembre, se llevarán a cabo actuaciones de maniobra en la red de distribución de agua que sirve a la ciudad. Como consecuencia de estas intervenciones se podría producir una disminución de presión generalizada y/o desabastecimiento puntual en varias zonas de la ciudad durante el horario de mañana.

En concreto, las bajadas de presión podrían afectar a la zona de la plaza Mayor, alrededor de la calle Margallo y calle San Justo, Infanta Isabel, la barriada San Blas, la plaza de Santiago y alrededores y a la Urbanización Las Candelas.

También podría haber pérdida de intensidad de agua en los grifos en las viviendas de la avenida Héroes de Baler y alrededores, en la urbanización Vegas del Mocho (donde hoy hay mercadillo) y Nueva Ciudad, en la barriada Mejostilla y Cáceres El Viejo, en la urbanización Montesol I y II, en Residencial Ronda y Gredos, en el polígono industrial Mejostilla, en el polígono ganadero, en el campus universitario y en el Residencial Universidad.

Estas actuaciones se incluyen dentro del plan de inversiones de la empresa adjudicataria del servicio integral del agua Canal de Isabel II, y consisten en la renovación de conducciones y válvulas en los depósitos de la ciudad. Por ello se hace necesario cerrar llaves de paso.