HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 18 de noviembre, en Extremadura?

Obras en la red de aguas provocarán esta mañana la bajada de presión en varios barrios

Redacción

CÁCERES.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Ayuntamiento de Cáceres ha informado de que hoy, 19 de noviembre, se llevarán a cabo actuaciones de maniobra en la red de distribución de agua que sirve a la ciudad. Como consecuencia de estas intervenciones se podría producir una disminución de presión generalizada y/o desabastecimiento puntual en varias zonas de la ciudad durante el horario de mañana.

En concreto, las bajadas de presión podrían afectar a la zona de la plaza Mayor, alrededor de la calle Margallo y calle San Justo, Infanta Isabel, la barriada San Blas, la plaza de Santiago y alrededores y a la Urbanización Las Candelas.

También podría haber pérdida de intensidad de agua en los grifos en las viviendas de la avenida Héroes de Baler y alrededores, en la urbanización Vegas del Mocho (donde hoy hay mercadillo) y Nueva Ciudad, en la barriada Mejostilla y Cáceres El Viejo, en la urbanización Montesol I y II, en Residencial Ronda y Gredos, en el polígono industrial Mejostilla, en el polígono ganadero, en el campus universitario y en el Residencial Universidad.

Estas actuaciones se incluyen dentro del plan de inversiones de la empresa adjudicataria del servicio integral del agua Canal de Isabel II, y consisten en la renovación de conducciones y válvulas en los depósitos de la ciudad. Por ello se hace necesario cerrar llaves de paso.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trasladado en helicóptero un hombre de 33 años tras ser atropellado por un tractor en la provincia de Badajoz
  2. 2 Sanidad alerta de la retirada de hasta siete productos cárnicos por riesgo de listeria
  3. 3 Dos heridos en un aparatoso accidente con vuelco cerca de Badajoz
  4. 4 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  5. 5

    Cuatro detenidos por atracar con una tijera de podar en una tienda cerca del hospital de Mérida
  6. 6 Cambia el precio de la bombona de butano: esto es lo que cuesta a partir de hoy
  7. 7 Grave tras un choque frontal en la EX-370, en Plasencia
  8. 8

    La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  9. 9 Badajoz tendrá vuelos a Canarias a partir de 60 euros para viajar este 2026: hasta cuándo están disponibles
  10. 10

    La oferta pública de empleo de 2025 se cierra en 2.376 plazas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Obras en la red de aguas provocarán esta mañana la bajada de presión en varios barrios