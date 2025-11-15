La Muestra de Artes Escénicas cierra una edición con 475 encuentros comerciales

Redacción CÁCERES. Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Muestra Ibérica de Artes Escénicas de Extremadura (MAE) ha concluido una edición marcada por la celebración de su décimo aniversario, consolidándose como uno de los encuentros profesionales más relevantes de la escena ibérica. Durante tres días, Cáceres ha acogido a más de 500 profesionales acreditados procedentes de 13 comunidades autónomas, Portugal y otros países, reunidos en torno a un programa que confirma el vigor del teatro, la danza y el circo contemporáneos.

La edición ha registrado un importante nivel de actividad comercial, con 475 encuentros de trabajo o citas de negocio programadas y realizadas entre compañías, distribuidoras, programadores y responsables de espacios escénicos, además de los contactos y otros encuentros informales. Un dato que, según la organización, refuerza el carácter estratégico de la MAE como motor de impulso al sector y plataforma para la circulación de espectáculos.

Además de las funciones y encuentros comerciales, la MAE ha albergado la reunión del plenario de la Red de Teatros y otros espacios escénicos de Extremadura, un encuentro clave que avanza en la unión, coordinación y trabajo conjunto de los espacios escénicos de la región, reforzando las bases para una mayor estabilidad y cohesión en la programación cultural.

La presidenta de la Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura (AGCEx), Carmen Hernán, destacó el clima general del encuentro. «Hemos vivido una edición especialmente positiva, tanto por la calidad artística como por la implicación de los profesionales. La cifra de reuniones de negocio y las contrataciones de espectáculos demuestran que la MAE es un espacio vivo, útil y necesario para el sector».