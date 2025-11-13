La Muestra de Artes Escénicas acaba hoy con 5 funciones de teatro y circo El último encuentro comercial entre los profesionales del sector que asisten a la MAE comienza a las 9.00 horas en el Espacio UEx

Redacción CÁCERES. Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

La Muestra Ibérica de Artes Escénicas (MAE), que se está desarrollando en Cáceres desde el martes con la presencia de más de 500 profesionales del sector, llega hoy a su fin en una jornada de clausura que comenzará a las nueve de la mañana en el Espacio UEx de la avenida Virgen de la Montaña, donde hasta las 11.00 horas tendrán lugar los encuentros comerciales B2B.

Las representaciones empezarán a las 12.00 horas con la puesta en escena en el Gran Teatro de la obra 'Lo que vuelve a casa y otros árboles', de Peloponeso Teatro, un espectáculo para público infantil con una duración de 45 minutos, procedente de La Rioja.

A las 13.00 horas se ofrecerá la función 'Ai de Mim Ai Doeu', de Trupe Fandanga-Circolando, compañía de Portugal, en la Sala Maltravieso, con una segunda representación a las 13.45 horas en el mismo lugar.

Por la tarde, a las 18.15 horas, se podrá disfrutar de la pieza breve de circo 'Fins al cel', de Spinish Circo, dirigida al público juvenil y con una duración de 15 minutos, en la plaza de Santiago.

A continuación, a las 19.00 horas, el Colectivo JAT de Portugal presentará la obra 'Cabo Das Tormentas', una propuesta de teatro juvenil de 65 minutos, en el Teatro Capitol.

Finalmente, a las 22.00 horas, se cerrará la jornada con la representación de 'Paralelo 38', de Los Absurdos Teatro, un montaje de teatro para público adulto con una duración de 80 minutos, procedente de Castilla y León, en el Gran Teatro.

Este encuentro de programadores, responsables de espacios escénicos, eventos, empresas distribuidoras, representes de compañías profesionales, elencos artísticos, miembros de asociaciones profesionales, alumnos y profesores de artes escénicas, entre otros, tuvo ayer como una de las citas centrales de la jornada el plenario de la Red de Teatros y otros espacios escénicos de Extremadura.

Además, se dio a conocer Extremadura Teatral, que engloba a 41 empresas productoras de la comunidad autónoma, y por la tarde tuvo lugar en el Ateneo la presentación de 18 proyectos escénicos en breves encuentros profesionales denominados 'pitchings'.

La MAE está organizada por la Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura en colaboración con el Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura (Cemart). Cuenta con la financiación y colaboración de la consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, las diputaciones de Cáceres y Badajoz y el Ayuntamiento de Cáceres.