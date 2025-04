Los ministros de Cultura se alojarán en Atrio y Casa Paredes durante la cumbre europea en Cáceres

Temas de altura saldrán a relucir el próximo 26 de septiembre en al auditorio del complejo San Francisco, en donde se reunirán los 27 ministros de Cultura ... de la Unión Europea. Además de los debates y de la firma de la declaración de Cáceres también habrá momentos para la distensión.

Dos de los alojamientos de lujo de la parte antigua, Atrio y su «hermana» Casa Paredes, alojarán a los ministros de Cultura que van a participar en esta reunión llamada informal pero que no deja de lado el glamour de los recintos del turismo estrella de Cáceres. Todos ellos cenarán la noche del 25 al 26 de septiembre en el Torre de Sande, gestionado también por los dueños de Atrio. Aún no está decidido el menú, que tiene que diseñarse en función de algunos factores como si podrá desarrollarse al aire libre o tendrá que ser en los interiores. En todo caso, tal y como ha sabido este diario, recogerá algunos de los platos icónicos de Atrio, algunos de ello antiguos, que actualmente no se sirven.

Además de esta está prevista otra cena para los jefes de delegación. Según ha sabido este diario este ágape costará casi 7.400 euros, aunque no ha trascendido el número de personas que compartirán mesa y mantel en esta cena.

Además de los recintos citados el Parador Nacional, muestra de la arquitectura civil cacereña de fines de la Edad Media, también alojará a parte de las delegaciones y ofrecerá su gastronomía, caracterizada por un guiño a los productos extremeños.

Firma

Hoteles, seguridad y servicios de protocolo se preparan estos días para recibir a todos los participantes en esta reunión informal. La parte antigua ha recibido a responsables de seguridad que forman parte de la organización de este acontecimiento. Agentes de la Policía Nacional de otras comunidades autónomas suelen reforzar las plantillas locales en este tipo de citas, en las que suele haber visitas guiadas para que los participantes, los ministros de Cultura en este caso, conozcan la joya de la corona de la ciudad que les acoge.

Hace ya 21 años, en el año 2002 que Cáceres fue sede del 8 al 9 febrero de la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, una cita que puso a prueba la capacidad de organización de una ciudad que vio desfilar por el complejo cultural San Francisco a grandes nombres de la política internacional como Jack Straw, Javier Solana, Jose Piqué o Silvio Berlusconi.