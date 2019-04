El mercadillo de los miércoles irá a una zona comercial y sin viviendas de forma «definitiva» Imagen de la parcela, tomada desde el puente sobre la Ronda Norte, con Lidl y Mercadona al fondo. :: hoy Los vendedores piden ser consultados sobre la futura ubicación y los propietarios del terreno esperan que el traslado de Vegas del Mocho se concrete este año MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Miércoles, 10 abril 2019, 08:07

El Ayuntamiento quiere una ubicación «definitiva» para el mercadillo de los miércoles. La alcaldesa, Elena Nevado, confirmó ayer que ya se trabaja en su salida de Vegas del Mocho. El próximo mes de enero se cumplirán ocho años desde que los puestos se montaron allí. Tras dar instrucciones a la sección de Inventario para que busque una parcela municipal que cumpla con todos los requisitos, la idea del equipo de Gobierno es que los vendedores se ubiquen en un área comercial que cuente con suelo público y sin viviendas cercanas que puedan sufrir molestias. En esta línea ya se trabajó en 2010, antes incluso de que el traslado se hiciese desde Ronda de la Pizarra a Vegas del Mocho. Entonces se estudió la opción de un solar al que Nevado se refirió ayer. Está situado junto a la Ronda Norte y cerca del Mercadona.

«Puede servir», incidió la regidora a preguntas de los medios tras la información publicada por HOY sobre el inicio de los trámites para el cambio de sitio del mercado franco. Nevado se refería a una parcela del Consistorio que linda con las calles Arsenio Gallego y Ortí Belmonte, junto a la Ronda Norte. Fue una de las alternativas que barajó el Gobierno del PSOE y Carmen Heras, aunque no se llegó a concretar hace nueve años. Entonces, los costes de la urbanización se estimaron en más de un millón de euros. Son más de dos hectáreas.

Elena Nevado la cita como una de las posibles opciones. Está bien situada, es accesible, se encuentra comunicada y no causaría perjuicio a los vecinos, una de las prioridades que se marca el Ayuntamiento. «Queremos contar con una instalación definitiva del mercado y sobre todo dotarlo de servicios públicos para atender tanto a los usuarios como a los vendedores», abundó ayer la alcaldesa, que apuesta por un área «más comercial y menos residencial». En este sentido, no descartó Casa Plata y Nuevo Cáceres, como en su día pidieron los vendedores. «Vamos a ver qué parcelas cumplen», vino a decir.

Los vendedores recibieron también la noticia del traslado con satisfacción, pero quieren ser consultados. En esa línea se expresa Florentino Suárez. «Nos gustaría tener una reunión con el Ayuntamiento y que nos informe de la opciones que barajan. Hay que buscar lo mejor para todos los interesados. Vegas del Mocho fue un error. Ha sido la peor decisión que se ha tomado», lamenta.

Por su parte, el presidente de la Agrupación de Interés Urbanístico Vegas del Mocho, Abelardo Martín, recuerda que en su día se llevó allí el mercado d e forma «provisional», pese a lo cual está a punto de cumplir ocho años. «Ese es el plazo máximo que marca la normativa. Queremos que el traslado se cumpla y se ejecute de forma completa a lo largo del año 2019». Los propietarios del suelo inciden en que el Ayuntamiento tiene cerca del 20 por ciento del terreno por lo que también es parte interesada en el desarrollo urbanístico del sector, sobre el que ya hay demanda y en el que empresas como Iniexsa ya cuentan con promociones a la vista.

En Vegas del Mocho hubo que suspender inversiones inmobiliarias con el traslado del mercadillo. «Pedimos que el cambio sea efectivo a corto plazo. Sea definitiva o no la nueva ubicación, no puede seguir en el lugar actual», defienden los propietarios. Nevado quiere que el mercado cuente con todos los servicios: agua, luz, aseos... El problema es que no saldrá gratis y llevará demasiado tiempo.